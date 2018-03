Putin mal míting na Kryme, ocenil obyvateľov za pripojenie sa k Rusku

Krymský ľud napravil historickú nespravodlivosť, pošliapanú počas sovietskej éry, uviedol Putin.

15. mar 2018 o 6:29 TASR

SEVASTOPOĽ. Ruský prezident Vladimir Putin v stredu verejne poďakoval obyvateľom Krymu za ich odhodlanie z marca 2014 opätovne sa zjednotiť s Ruskom.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Pred štyrmi rokmi ste spravili historické rozhodnutie. Vďaka tomu sa Sevastopoľ a Krym vrátili domov, do našej spoločnej vlasti, ktorou je Matka Rus. Týmto krokom krymský ľud napravil historickú nespravodlivosť, pošliapanú počas sovietskej éry, keď Krym a Sevastopoľ oddelili od Ruska - nezákonne ešte aj podľa ustanovení sovietskej legislatívy," vyhlásil Putin pred publikom na slávnostnom zhromaždení v Sevastopole.

Pri príležitosti štvrtého výročia znovuzjednotenia sa na Námestí generála Nachimova zišli tisíce ľudí. Hovorca miestnych úradov pre agentúru TASS uviedol, že ich bolo približne 40.000.

Na podujatí vystúpilo viacero ruských hudobníkov. Vystúpenia boli pretkávané prejavmi aktivistov takzvanej Krymskej jari.

Čiernomorská flotila ako strážca ruských záujmov

Rečníci zdôraznili úlohu každého účastníka udalostí, ktoré nasledovali po štátnom prevrate v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev a prevzatí moci tamojšími prozápadnými predstaviteľmi.

Prečítajte si tiež: Ruská polícia zhabala celý náklad správy, ktorá kritizuje Putina

Medzinárodné spoločenstvo však považuje krymské referendum za zámienku Moskvy na anexiu tohto čiernomorského polostrova od Ukrajiny.

Alexander Vitko, veliteľ ruskej Čiernomorskej flotily, vyzdvihol úlohu, ktorú vtedy zohrali sily a "zdvorilí ľudia", keďže ich prítomnosť umožnila obyvateľom Krymu slobodne sa rozhodnúť v danom kľúčovom referende zo 16. marca 2014. "Pokiaľ bude existovať Čiernomorská flotila, bude Krym vždy ruský," uviedol Vitko.

Porošenko: Ide o provokáciu

Ukrajinský prezident Petro Porošenko v reakcii na podujatie vyhlásil, že ide o "extrémne nebezpečnú provokáciu" a vyzval Európsku úniu, aby uvalila sankcie voči "tým, ktorí na ukrajinskom území zorganizovali tento zraz súvisiaci s ruskými prezidentskými voľbami", dopĺňa rozhlasová stanica Slobodná Európa.

Putin pred príchodom do Sevastopoľu navštívil Krymský most, ktorý je vo výstavbe a ponad Kerčský prieliv spája juhoruský Krasnodarský kraj s polostrovom Krym. Most začali stavať vo februári 2016.

Podľa plánu sa časť pre automobilovú dopravu má otvoriť v roku 2018, železničná časť v roku 2019.

Putin, ktorý stojí na čele Ruskej federácie ako prezident alebo premiér od roku 1999, si po nedeľňajších voľbách novej hlavy štátu s najväčšou pravdepodobnosťou predĺži svoj mandát do roku 2024. Jeho rivalmi sú siedmi kandidáti.