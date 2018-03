Na vytvorenie vlády budeme potrebovať menej času ako Nemci, uviedol Di Maio

Hnutie piatich hviezd sa stalo najsilnejšou samostatnou politickou silou v Taliansku.

14. mar 2018 o 21:36 TASR

RÍM. Volebný líder talianskeho Hnutia piatich hviezd (M5S) Luigi Di Maio (31) sa domnieva, že rokovania o vytvorení novej vlády v Taliansku potrvajú podstatne kratšie ako v Nemecku.

Podľa jeho stredajšieho vyjadrenia v Miláne "Nemecko potrebovalo na vytvorenie vlády šesť mesiacov. Myslím si, že my budeme na to potrebovať menej času".

Podmienky pre zmenu sú dané

Prečítajte si tiež: Macron musí zas čakať. S talianskymi populistami však spoločnú tému má

V Taliansku sú podľa predstaviteľa populistického hnutia dané v súčasnosti politické, hospodárske a sociálne podmienky pre zmenu.

Každý musí prispieť k tomu, aby sme schválili v parlamente dobrý zákon o rozpočte a dobrý dokument o plánovaní ekonomiky, vyhlásil Luigi Di Maio na pôde obchodného zoskupenia Confcommercio.

Politik apeloval podľa tlačovej agentúry APA na všetky politické sily, aby sa chovali zodpovedne, a zdôraznil význam politickej a hospodárskej stability krajiny.

Riadiť sa chce krédom flexsecurity

Luigi di Maio zdôraznil, že znižovanie nákladov môže prispieť k ďalšiemu zníženiu deficitu, a nezabudol pripomenúť, že cieľom jeho hnutia je šetriť verejné prostriedky, ktoré sa v súčasnosti investujú a vynakladajú zle.

Krédom jeho hnutia, ako povedal, je flexsecurity. V praxi by to malo znamenať, že ľuďom, ktorí nerobia, by štát nemal poskytovať peniaze, avšak všetkých, ktorí prišli o prácu, by mal podporiť v snahe o ďalšie vzdelávanie a o opätovný návrat do pracovného procesu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Hnutie piatich hviezd, ako ubezpečil jeho volebný líder v utorok, si neželá izoláciu Talianska a chce zostať spojencom Západu. "Máme program, ktorý nie je extrémistický," zdôraznil.

Subjekt, ktorý sa 4. marca stal najsilnejšou samostatnou politickou silou v krajine, i keď vo voľbách triumfoval stredopravý blok, nechce ani vystúpenie Talianska z Európskej únie, ani opustenie spoločnej európskej meny.