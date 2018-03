Nový šéf nemeckej diplomacie priblížil svoje priority a zámery

Heiko Maas hovoril aj o tvrdom kurze voči Rusom.

14. mar 2018 o 18:51 TASR

BERLÍN. Rastúcu zodpovednosť Nemecka v súčasnom svete zdôraznil v stredu v nástupnom vystúpení nový šéf tamojšej diplomacie Heiko Maas.

Podľa jeho slov síce nikto nepotrebuje nemeckú zahraničnú politiku, ktorá sa sama preceňuje, avšak rovnako mylná a v súčasnej situácii vo svete možno ešte nebezpečnejšia by bola zahraničná politika, ktorá zostáva bokom.

Na Rusko budú tvrdí

Maas chce v tomto duchu vyslať aj signál prostredníctvom prvých zahraničných ciest.

Krátko po prevzatí rezortu sa vydal na krátku návštevu Francúzska - do Paríža - a ešte v tomto týždni by chcel zavítať aj do poľskej metropoly Varšava.

Prečítajte si tiež: Nemecko má novú vládnu koalíciu, CDU a SPD ju oficiálne odobrili

Smerovanie pre nemeckú zahraničnú politiku stanovuje podľa ministra zahraničných vecí trhlina, ktorá jestvuje vo svete medzi stúpencami otvorenosti svetu a tolerancie na strane jednej a prívržencami izolácie a návratu k nacionalizmu. Heiko Maas hovoril podľa tlačovej agentúry DPA aj o tvrdom kurze voči Ruskej federácii, ktorej anexiu Krymu v rozpore s medzinárodným právom a pretrvávajúcu agresiu voči Ukrajine nemožno, ako formuloval, akceptovať.

Šéf nemeckej diplomacie potvrdil, že Berlín je spoločne s Parížom pripravený na sprostredkovateľskú úlohu v tzv. normandskom formáte.

Lepšie vzťahy s Izraelom

Šéf nemeckej diplomacie vyjadril znepokojenie v súvislosti s atentátom na bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa vo Veľkej Británii a konštatoval, že britské poznatky z vyšetrovania berú v Berlíne veľmi vážne.

Osobitný dôraz chce klásť Maas na zlepšenie v ostatnom čase napätých nemecko-izraelských vzťahov. V tejto súvislosti avizoval návštevu židovského štátu pri príležitosti osláv 70. výročia jeho vzniku.

Maas zdôraznil, že zodpovednosť za bezpečnostnú politiku je jednou z kľúčových úloh diplomacie.

Avizoval v tejto súvislosti, že Nemecko sa bude od januára 2019 uchádzať o kreslo člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na dvojročné obdobie.