Europarlament bol celý za Jána. Môžu po ňom pomenovať stáže pre novinárov

V Štrasburgu sa hovorilo o situácii na Slovensku po vražde Jána Kuciaka a jeho partnerky.

14. mar 2018 o 18:36 Matúš Krčmárik

ŠTRASBURG, BRATISLAVA. Streda v Európskom parlamente patrila zavraždenému novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici. Hodiny predtým, ako sa vôbec začalo hovoriť o Slovensku po ich vražde, si poslanci na svojich miestach vystavili ich podobizne. All for Jan, písalo sa na nich. Všetci za Jána.

Situácia novinárov na Slovensku sa stala celoeurópskou témou hneď po vražde spred takmer dvoch týždňov. Do krajiny prišli minulý týždeň aj šiesti poslanci Európskeho parlamentu, ktorí mali popísať, v akom stave sa krajina nachádza. A najmä to, či sú slovenské úrady schopné vraždu vyšetriť.

Hovorili s mimovládkami, s novinármi aj so zástupcami vlády. Ich správa je trochu rozpačitá. "Očakávame, že slovenské orgány dôkladne vyšetria vraždu pána Kuciaka a jeho snúbenice. Naše obavy v súvislosti s údajným zneužívaním fondov EÚ pretrvávajú aj po tejto návšteve,“ vyhlásila napríklad po návšteve šéfka delegácie Ingeborg Grässleová.

Na východe nič nie je

Spomínajú napríklad to, ako im premiér deň pred najväčším protestom na Slovensku od roku 1989 tvrdil, že na ňom určite príde k násiliu. Že demonštranti budú chcieť vtrhnúť na úrad vlády a dav bude musieť rozohnať polícia.

Mafia na východnom Slovensku, o ktorej Kuciak písal vo svojom poslednom článku, podľa Fica neexistuje. „Predstava, že by na východnom Slovensku mala mafia svoje záujmy, je absurdná, veď tam ani nič nie je,“ povedal podľa správy europoslancov slovenský premiér.

V pléne Európskeho parlamentu v Štrasburgu ho v tomto podporila aj poslankyňa Smeru Monika Smolková. „Žijem na východnom Slovensku a garantujem vám, že žiadnu mafiu na východnom Slovensku nemáme,“ vyhlásila.

Pozvala europoslancov, aby sa prišli pozrieť osobne. „Okrem talianskych podnikateľov tam máme nemeckých, holandských a iných, ktorí dopredu vedeli, ako čerpať dotácie. Len využívajú to, ako sme to v Európskej únii nastavili, je načase pozrieť sa na európske dotácie.“

“ Ak bolo cieľom vrahov vyvolať v ľuďoch strach a apatiu, oznamujem im, že sa to nepodarilo. „ Ivan Štefanec, europoslanec

Samotná diskusia v Európskom parlamente sa niesla v pokojnom duchu. Prihlásení poslanci v presne určených časoch (dostali minútu, minútu a pol alebo dve), väčšinou opakovali, že vražda novinára je útokom na demokraciu, sú pohoršení a prípad treba čím skôr vysvetliť. Najemotívnejšie reagovali slovenskí europoslanci, aj tí však dodržiavali stranícku líniu z domácej politiky.

"Ohavná vražda zanechala na Slovensku hlbokú stopu. Vláda, ktorá v minulosti zamietla pod koberec najmenej desať káuz a prehlásila ich za irelevantné, stratila dôveru občanov," vyhlásil poslanec KDH Miroslav Mikolášik. K zmenám môže podľa neho prísť len v prípade, že padne vláda a prídu predčasné voľby.

Rešpekt medzi novinármi a politikmi

Podľa poslankyne Smeru Moniky Beňovej by sa mali politici a novinári rešpektovať a ak to tak nie je, „vyjadrujem presvedčenie, že to tak bude“.

Ďalej však zo straníckej línie neustúpila, keď odmietla spájanie politiky a trestného činu. „Nevidím cestu v tom, že teraz budeme v pléne Európskeho parlamentu obviňovať členov vlády alebo vládu ako celok, že sa podieľali na vražde,“ vyhlásila.

Smerácki poslanci našli oporu v českých komunistoch. „Nerobte zo Slovenska krajinu okupovanú mafiánmi,“ vyhlásila česká komunistka Kateřina Konečná.

Skritizovala vyjadrenia šéfa euroľudovcov Manfreda Webera, ktorý vyzval slovenskú vládu na to, aby odvolala ministra vnútra Róberta Kaliňáka. „Diktujú krajiny strednej Európy, kto môže byť vo vznikajúcej nemeckej vláde? Dúfam, že áno, inak by išlo o uplatňovanie dvojitého metra.“

Český europoslanec Jaromír Štětina, ktorý kandidoval za TOP 09, zas prirovnal slovenské protesty k ukrajinskému majdanu. Ten sa podľa neho prenáša aj do Maďarska, Česka či Gruzínska. „Naše krajiny sú stále prešpikované komunistami, ktorí v krajinách východného bloku ovládajú všetky dôležité politické posty,“ vyhlásil s tým, že strednú Európu obieha duch odporu.

Stáž s menom Kuciak

Opakovali sa výzvy na zapojenie vyšetrovateľov z Europolu alebo z OLAF-u - úradu, ktorý vyšetruje podvody pri čerpaní európskych dotácií, do vyšetrovania na Slovensku. Rovnako aj na zavedenie európskeho prokurátora, ktorý by riešil cezhraničné zločiny, alebo na väčšiu ochranu pre zdroje novinárov.

„Ak bolo cieľom vrahov vyvolať v ľuďoch strach a apatiu, oznamujem im, že sa to nepodarilo," vyhlásil europoslanec za KDH Ivan Štefanec. Európska únia podľa neho môže pomôcť - odkryť schémy ako bohatne mafia, prijať zákony, ktoré ochránia novinárov.

Za ľudovcov navrhol, aby novinárska stáž v Európskom parlamente dostala meno po Jánovi Kuciakovi.