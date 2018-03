Ruský expert: Útok na Skripaľa mohlo spáchať jedine Rusko

Vedec, ktorý sa podieľal na vývoji látky použitej pri otrávení bývalého špióna, tvrdí, že za útokom je Kremeľ.

14. mar 2018 o 17:37 TASR

PRINCETON. Ruský vedec, ktorý sa podieľal na vývoji nervovoparalytickej látky použitej zrejme pri otrávení bývalého plukovníka ruskej vojenskej rozviedky Sergeja Skripaľa, tvrdí, že útok takýmto smrtiacim toxínom mohlo spáchať jedine Rusko.

Vedec Vil Mirzajanov (83) pre agentúru Reuters uviedol, že nemá pochybnosti o zodpovednosti vlády prezidenta Vladimira Putina za útok na bývalého agenta, a to vzhľadom na fakt, že Rusko má zásobu bojovej látky novičok, i preto, že táto látka má príliš komplikované zloženie na to, aby sa stala dostala do rúk jednotlivca.

Kremeľ zapiera, ale to nič neznamená

"Kremeľ sústavne, ako zločinci, zapiera - ale to nič neznamená," uviedol Mirzajanov v rozhovore, ktorý poskytol vo svojom dome v Princetone v americkom štáte New Jersey, kde žije v exile už viac ako 20 rokov.

Rusko zrejme konalo s úmyslom "zastrašiť - odporcu Vladimira Putina alebo Kremľa" alebo "niekoho, kto ušiel do USA s kompromitujúcimi materiálmi na (amerického prezidenta) Donalda Trumpa". Malo ísť o varovanie, že to, "čo sa stalo Skripaľovi, sa môže stať aj tebe".

Mirzajanov uviedol, že vývojom a testovaním novička strávil 15 rokov. Spresnil, že novičok je desaťkrát silnejší ako verejnosti viac známa bojová nervovoparalytická látka VX.

"Už pol gramu stačí na zabitie 50-kilogramového človeka," vyhlásil s tým, že vyrobené boli celé tony novička, čo však Rusko nikdy nepriznalo. "Nechali si ho a stále ho v tajnosti majú," dodal.

Je to akoby ho mučili

Jedinec vystavený tejto látke začne mať najprv problémy so zrakom. Ak nedostane žiadnu protilátku, zmocnia sa ho nekontrolovateľné kŕče a nemôže dýchať, vysvetlil vedec. "Je to mučenie. Je to absolútne nevyliečiteľné," dodal s tým, že ak aj Skripaľ a jeho dcéra útok bojovou látkou prežijú, budú trpieť po celý zvyšok svojho života.

Aj keď útok na Skripaľa a jeho dcéru Mirzajanov označil za "katastrofu", vníma ho aj ako nádej, že Británii a západným štátom sa napokon podarí zapísať novičok na zoznam látok zakázaných podľa Dohovoru o zákaze chemických zbraní. Mirzajanov to žiada už viac ako 20 rokov - odvtedy, ako pochopil, že "chemické zbrane majú v prvom rade za cieľ zabíjať civilistov".

"Keby tieto látky boli pod medzinárodnou kontrolou, táto katastrofa by sa pravdepodobne nebola stala," domnieva sa Mirzajanov.

"Bol som šokovaný," uviedol. "Ani vo svojich najhorších snoch by mi nezišlo na um, že chemická zbraň vyvinutá s mojou účasťou môže byť využitá ako teroristická zbraň," vyhlásil.

Britská premiérka Theresa Mayová v stredu v parlamente vyhlásila, že ruský štát je vinný z pokusu o vraždu bývalého špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry. Avizovala tiež, že Británia vyhostí 23 ruských diplomatov - najviac od čias studenej vojny.

Predstavitelia Ruska označujú obvinenia zo strany Británie za "divadielko". Pripomínajú, že Británia nepredložila konkrétne dôkazy o tom, že Rusko je do kauzy zapletené. Británia tiež podľa Moskvy odmietla zdieľať technické informácie o otrave s ruskými vedcami. Podľa Moskvy sa Londýn snaží zdiskreditovať Rusko predtým, ako sa tam v júni a júli uskutočnia majstrovstvá sveta vo futbale.