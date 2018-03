Hondurasan plánoval bombový útok v nákupnom centre na Floride

Obvinený nevedomky spolupracoval s FBI, ktorí mu poskytli falošnú bombu a následne ho zatkli.

14. mar 2018 o 8:16 SITA

MIAMI. Hondurasan sa v stredu postaví pred súd v súvislosti s pokusom o bombový útok na Floride, čím chcel vyjadriť podporu extrémistickej skupine Islamský štát (IS).

Súdne konanie sa bude konať v Miami, kde chce 53-ročný Vicente Adolfo Solano priznať vinu. Hrozí mu tak trest odňatia slobody na maximálne 20 rokov.



Obvinený chcel vlani v októbri odpáliť nálož v nákupnom stredisku Dolphin Mall neďaleko Miami. Nevedomky však spolupracoval s tajnými agentmi Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), ktorí mu poskytli falošnú bombu a následne ho zatkli.

Solano uviedol, že je sympatizantom IS, no zástupcovia FBI nenašli žiadne priame prepojenie so skupinou.