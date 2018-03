Nová šéfka CIA viedla tajnú väznicu, kde sa mučilo

Gina Haspelová dohliadala na tajný program CIA, ktorý podozrivých z terorizmu podroboval brutálnymi metódami výsluchu.

13. mar 2018 o 17:55 ČTK

Gina Haspelová. (zdroj: TASR/AP)

WASHINGTON. Gina Haspelová, ktorú v utorok americký prezident Donald Trump vymenoval za riaditeľku Ústrednej spravodajskej služby (CIA), v roku 2002 viedla tajnú väznicu CIA v Thajsku, v ktorej sa používali brutálne metódy výsluchu vrátane mučenia.

Neskôr sa podieľala aj na zničení nahrávok týchto výsluchov.

V roku 2013 stála na čele novej tajnej služby NCS, vlna kritiky spôsobená jej vymenovaním ale spôsobila, že NCS viedla iba dočasne.

Šéfka tajnej väznice

Spravodajská dôstojníčka Gina Cheri Haspelová sa narodila 1. októbra 1956 a v CIA pracuje od roku 1985.

V roku 2002 sa Haspelová zúčastnila na výsluchu Palestínčana Abú Zubajdího, ktorého mučili tak brutálne, že takmer zomrel. Výsluch sa odohral v tajnom väzení pre ľudí podozrivých z terorizmu v Thajsku. Haspelová tejto väznici šéfovala.

Tam zamieril aj v Pakistane zadržaný bývalý vysoký veliteľ teroristickej siete al-Káida abú Zubajdá. CIA sa o jeho výsluchy nechcela "deliť" s armádou či FBI, čo by hrozilo v prípade jeho prevozu na kubánske Guantánamo.

Preto si CIA zriadila väznicu v Thajsku, ktorá mohla vzniknúť bez pokynov z Bieleho domu či vlády.

Tu podľa správy senátu CIA prvýkrát použila brutálne metódy výsluchu vrátane mučenia ako bolo simulované topenie známe ako waterboarding, či upieranie spánku. Na jeseň toho roku väznicu zavreli kvôli publicite.

V rokoch 2003 až 2005 Haspelová podľa novín The New Yorker ako vysoko postavená dôstojníčka dohliadala na supertajný program CIA, ktorý podozrivých ľudí z terorizmu podroboval brutálnym metódam výsluchu vrátane ukladania do truhly a núteného liatia vody do hrdla.

Neskôr Haspelová pracovala pre Joseho Rodrigueza, ktorý riadil protiteroristické centrum CIA. Rodriguez vo svojich pamätiach napísal, že Haspelová v roku 2005 nariadila zničenie veľkého množstva záznamov výsluchov v thajskej väznici.

Riaditeľka tajnej služby NCS

Vo februári 2013 vymenoval vtedajší prezident Barack Obama Haspelovú na post riaditeľky Národnej tajnej služby (National Clandestine Service, NCS). Ide o novú tajnú službu zriadenú v roku 2005, ktorá koordinuje americké špionážne aktivity v zahraničí a zodpovedá sa CIA.

V čele NCS však Haspelová zotrvala len do mája 2013. Vtedy sa na verejnosti objavili informácie o brutálnych metódach vypočúvania v Thajsku.

V decembri 2014 podalo Európske centrum pre ústavné a ľudské práva (ECCHR) žalobu na neidentifikovaných pracovníkov CIA na základe zverejnenia senátnej správy o týchto spôsoboch vypočúvania podozrivých.

Vlani v júli stredisko ECCHR vyzvalo nemeckého verejného generálneho prokurátora, aby vydal príkaz na zatknutie Haspelovej na základe skutočnosti, že dohliadala na mučenie podozrivých z terorizmu, predovšetkým v súvislosti s prípadom Palestínčana abú Zubajdího.

Haspelová je tiež nositeľkou niekoľkých vyznamenaní, napríklad Ceny George H. W. Busha za vynikajúcu prácu v oblasti boja proti terorizmu.