Obraz Slovenska sa rozpadáva, píšu v zahraničné médiá

Kaliňákov odchod nestačí, je to kalkul, ktorým sa premiér Fico snaží vládu zachrániť, píše nemecký Spiegel.

13. mar 2018 o 11:56 ČTK

BRATISLAVA. Ohlásená rezignácia slovenskéhoh ministra vnútra Roberta Kaliňáka je krok, ktorým si chce vláda Roberta Fica zabezpečiť prežitie.

Občianske protesty po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky to ale podľa serveru Spiegel Online nezastaví.

Denne vyplávajú nové aféry

Problémy, ktoré dvojnásobná vražda vyniesla na povrch, podľa švajčiarskeho denníka Neue Zürcher Zeitung existujú aj v mnohých iných krajinách vo východnej časti Európskej únie. Ich politici by podľa neho mali prestať zneužívať médiá v politickom boji.

Denník Financial Times napísal, že Ficov kabinet je na pokraji kolapsu.

“ Hrozí nebezpečenstvo, že vláda rezignáciu ministra vnútra využije na to, aby sa rýchlo vrátila ku každodennej agende. „ Die Welt

"Donedávna bolo Slovensko považované za vzorovú stredoeurópsku krajinu - okrem iného aj kvôli tomu, že sa jej politický vývoj líši od Maďarska a Poľska. Po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorá sa podobala poprave, sa tento obraz začína rozpadávať," napísal nemecký server Spiegel Online. "Denne vyplávajú na povrch nové aféry," dodal.

Odstúpenie ministra Kaliňáka, ktorého server označuje za "najkontroverznejšiu postavu slovenskej politiky a jeden zo symbolov politickej korupcie v krajine", je kalkul, ktorým sa premiér Fico snaží vládu zachrániť. Protesty slovenských občanov to ale sotva zastaví, napísal Spiegel Online.

Podľa britského denníka Financial Times je slovenská vláda na pokraji kolapsu, keďže najmenšia koaličná strana Most-Híd žiada vypísanie predčasných volieb.

"Vraždy (Kuciaka a Kušnírovej) vrhli svetlo na obvinenia z hlboko zakorenenej korupcie na Slovensku," napísal britský denník.

Financial Times tiež upozornil, že Fico sa v minulých rokoch snažil priviesť svoju krajinu do "európskeho hlavného prúdu" a na rozdiel od Poľska či Maďarska na rokovaniach s EÚ tlmil svoju euroskeptickú a protiimigračnú rétoriku.

Kaliňákov odchod nestačí

Podľa nemeckého denníka Die Welt Slováci cítia, že demokracia je v ich krajine ohrozená.

"Ak v odpovedi na pokus umlčať jeden hlas pozdvihnú svoj hlas tisíce, nemôže vláda ľud ignorovať," napísal denník v reakcii na oznámenú Kaliňákovu rezignáciu.

Odchod kontroverzného ministra ale podľa neho nestačí. "Hrozí nebezpečenstvo, že vláda rezignáciu ministra vnútra využije na to, aby sa rýchlo vrátila ku každodennej agende," napísal Die Welt.

Podľa neho by Kaliňákov odchod mal ľuďom na Slovensku dodať odvahu, aby "nestíchli, vydržali a ďalej bojovali za to, aby Kuciakov prípad a jeho informácie mali právne následky".

Najhlbšia kríza

Server Deutsche Welle označuje súčasnú krízu na Slovensku za "najhlbšiu od založenia štátu pred 25 rokmi". Odchodom Kaliňáka z funkcie podľa neho pritom kríza zďaleka nekončí.

Švajčiarsky denník Neue Zürcher Zeitung (NZZ) sa v komentári vracia všeobecnejšie k vražde Kuciaka a jeho snúbenice.

"Reakcia na Kuciakovu vraždu ukazuje jednu vec: zabitie novinára predstavuje aj na východe Európy tabu a neprijateľný útok na slobodu. To by síce malo byť samozrejmé, stáva sa to ale samozrejmým stále menej vzhľadom na hrozby a útoky, akým mnohí novinári v tomto regióne čelia, " uviedol denník.

"Ak majú médiá naozaj dohliadať na politiku, nesmú ich politici používať bojový prostriedok," zdôraznil Neue Zürcher Zeitung, podľa ktorého je potrebné, aby vznikli štruktúry, ktoré chránia mladých, poctivých novinárov, medzi ktorých patril aj Ján Kuciak.