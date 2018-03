Polícia prehľadá domy Belgičanom, ktorí ukrývajú utečencov

Belgickí dobrovoľníci nechávajú u seba prespávať asi 500 migrantov. Trestať ich nechcú.

12. mar 2018 o 13:47 Lukáš Onderčanin

BRUSEL, BRATISLAVA. Pred pár mesiacmi v Maximiliánovom parku kúsok od bruselskej severnej stanice prespávali stovky utečencov. V auguste polícia zatkla najmenej tridsať ľudí a ich stany či spacie vaky, ktoré len pár dní predtým dostali od charitatívnych organizácií, vyhodili.

Dnes je utečencov v centre mesta menej – v Bruseli je totiž čoraz viac ľudí, ktorí boli ochotní počas zimy utečencom na noc poskytnúť nocľah. Polícia chce teraz túto praktiku zastaviť, aby deportovali tých, ktorí nemajú právo na azyl.

Môžu vtrhnúť do bytu

Podobné kroky už viac ako rok robí polícia vo Francúzsku. Vo februári napríklad nariadil súd francúzskemu farmárovi, ktorý na svojej farme schovával desiatky utečencov, aby zaplatil pokutu vo výške 30-tisíc eur.

“ Vláda sa snaží vystrašiť ľudí a nejako zastaviť ‚vlnu solidarity‘, ktorá je práve v Belgicku. „ Mehdi Kassou, koordinátor dobrovoľníkov

Belgická polícia však podľa denníka Washington Post nechce trestať tých, čo utečencom pomáhajú. „Je to otázka verejného poriadku a bezpečnosti,“ povedal nedávno belgický premiér Charles Michel.

Množstvo migrantov podľa neho nechce ani požiadať o azyl, iným bol zamietnutý.

Nový zákon by umožňoval polícii robiť razie v bytoch ľudí, ktorí sú podozriví z ubytovania utečencov bez povolenia na pobyt. V byte by tiež mohli hľadať prípadne doklady migrantov alebo iné dokumenty. Trestať asi 36-tisíc ľudí, ktorí sa do iniciatívy a pomoci migrantom zapojili, polícia nechce.

Vyprázdňujú ilegálne tábory

Dobrovoľníci sa však bránia, že ich kroky majú na situáciu skôr pozitívne dopady. Ak nájdu pre utečencov nocľah, nevznikajú v parkoch stanové mestečká a utečenci tiež nie sú vystavení mrazom.

„Vláda sa snaží vystrašiť ľudí a nejako zastaviť ‚vlnu solidarity‘, ktorá je práve v Belgicku,“ povedal pre magazín EU Observer Mehdi Kassou, ktorý koordinuje pomoc dobrovoľníkov.

Belgická ústava podľa webu povoľuje polícii razie len v prípade závažných zločinov. O novom zákone, ktorý navrhuje štátny tajomník pre migráciu Theo Francken, zatiaľ parlament nehlasoval.