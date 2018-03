Japonský premiér čelí škandálu. Jeho ženu podozrievajú z podvodu

Sinzó Abe vyhlásil, že ak sa preukáže, že on či jeho manželka majú niečo spoločné so sporným obchodom, vzdá sa funkcie premiéra.

12. mar 2018 o 12:02 TASR

TOKIO. Japonské ministerstvo financií falšovalo doklady súvisiace s kontroverzným predajom štátnych pozemkov "škole s ultranacionalistickou orientáciou", v ktorej post čestnej riaditeľky zastávala donedávna manželka premiéra Šinzóa Abeho. S odvolaním sa na vládne zdroje o tom v pondelok informovala agentúra DPA.

Podľa agentúry Bloomberg vicepremiér Taro Aso, ktorý zastáva aj funkciu ministra financií, čelí tlaku médií i opozície, ktorí žiadajú jeho demisiu. Aso však zatiaľ odstúpiť odmieta. Tlaku je vystavený aj samotný Abe.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Upravené doklady sa týkali predajnej zmluvy z júna 2016, na základe ktorej boli pozemky patriace štátu predané firme Moritomo Gakuen za 14 percent ceny stanovenej znalcom, dodala agentúra Kjódó.

Agentúra Kjódó s odvolaním sa na nemenovaný zdroj vo vládnej Liberálnodemokratickej strane (LDP) uviedla, že po tom, ako sa škandál dostal začiatkom minulého roka na verejnosť, ministerstvo financií "upravilo" 14 pôvodných dokumentov tak, že meno Abeho manželky Akie v nich už nefiguruje.

Vicepremiér Taro sa verejnosti ospravedlnil za to, čo sa stalo, ale vyhlásil, že falšovanie listín bolo osobnou iniciatívou v piatok odstúpivšieho vedúceho daňovej správy Nobuhisu Sagawu.

Sagawa bol v čase kontroverznej transakcie riaditeľom jedného z oddelení ministerstva financií a - ako sa ukázalo - bol zapojený do rokovaní o spornej dohode s pozemkami. Sagawa svoju vinu odmietal, ale po tom, ako ho opozícia v parlamente usvedčila zo lži, odstúpil.

Podľa správ z pondelka opozícia teraz žiada aj demisiu ministra financií Tara Asa.

Najnovšie zistenia by podľa DPA mohli mať veľmi vážne dôsledky aj pre samotného premiéra Abeho. Ten totiž vyhlásil, že ak sa preukáže, že on či jeho manželka majú niečo spoločné so sporným obchodom, vzdá sa funkcie premiéra i poslanca parlamentu. Jeho manželka sa už z funkcie čestnej riaditeľky v danej škole odstúpila.

V škandále figurujúca spoločnosť Moritimo Gakuen vlastní viaceré súkromné vzdelávacie inštitúcie a je známa svojou nacionalistickou orientáciou a blízkymi vzťahmi k rodine Abeovcov.

Agentúra DPA dodala, že ministerstvo financií v piatok potvrdilo smrť jedného z úradníkov spojených s týmto škandálom. Podľa miestnych médií nemenovaný muž spáchal samovraždu.