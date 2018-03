Parlamentné voľby v Kolumbii vyhrali odporcovia dohody s povstalcami

Na hlasovaní sa zúčastnilo menej než polovica oprávnených voličov.

12. mar 2018 o 6:33 TASR

BOGOTA. V parlamentných voľbách v Kolumbii získala najviac hlasov pravicová strana Demokratické centrum exprezidenta Álvara Uribeho.

Výsledky sčítania 96 percent odovzdaných hlasov jej pripisujú 16,5 percenta v Senáte a 16,1 percenta v Snemovni reprezentantov, informovala v noci na pondelok agentúra DPA.

Skúška postojov

Nedeľňajšie voľby boli prvé v latinskoamerickej krajine od uzavretia mierovej dohody s ľavicovou povstaleckou organizáciou FARC.

Hlasovanie tak bolo vnímané ako skúška postojov verejnosti k mierovému procesu, no tiež test pred májovými prezidentskými voľbami. Uribe je kritikom mierovej dohody s FARC.

Tri strany centristickej koalície prezidenta Juana Manuela Santosa by však podľa doterajších výsledkov dostali 38, respektíve 43 percent hlasov. Rôzne ľavicové subjekty by pritom dosiahli zisk okolo 11 percent hlasov vo voľbách do oboch komôr Kongresu.

Najpokojnejšie voľby v dejinách

Organizácia FARC, ktorá sa po mierovej dohode z roku 2016 premenila na politickú stranu, výrazne zaostávala s výsledkom menej ako jedno percento hlasov.

V parlamente má však zaručených desať kresiel - po piatich v oboch komorách. Mnohí Kolumbijčania bývalých povstalcov odsudzujú pre desaťročia trvajúce útoky a nie sú spokojní s ústupkami vlády voči nim.

Na voľbách sa zúčastnilo menej než 50 percent z 36 miliónov oprávnených voličov. Hlasovanie prebehlo bez násilných incidentov.

"Môžeme s hrdosťou povedať, že sú to najpokojnejšie voľby v nedávnych dejinách Kolumbie," vyhlásil prezident Santos pri hlasovaní v hlavnom meste Bogota.

Tento nositeľ Nobelovej ceny mieru nemôže v prezidentských voľbách 27. mája kandidovať, pretože ústava neumožňuje opätovné zvolenie hlavy štátu.