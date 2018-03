Pakistanský súd nerozhodol, či prepustí na kauciu zadržanú Češku

Terezu zadržali pred dvoma mesiacmi s deviatimi kilogramami heroínu.

10. mar 2018 o 19:21 TASR

ISLAMABAD. Pakistanský súd v sobotu nerozhodol o prepustení na kauciu v prípade Češky Terezy, ktorú na letisku v Pakistane zadržali v januári s deviatimi kilogramami heroínu. Zadržaná tak ostáva naďalej v pakistanskom väzení, informoval spravodajský server Novinky.cz.

Ostáva vo väznici

Podľa citovaného vyjadrenia hovorkyne českého ministerstva zahraničných vecí Ireny Valentovej je ďalšie pojednávanie naplánované na 20. marca, pričom v tomto prípade sú ďalší obvinení.

Podľa Valentovej trvalo sobotňajšie vypočutie zhruba 15 minút, pred sudcu predstúpila Češka spoločne s ďalšími obvinenými.

K žiadosti o prepustenie Češky na kauciu, ktoré podal jej obhajca, sa súd vôbec nevyjadril.

Tereza tak podľa vyjadrenia hovorkyne ostáva vo väznici v pakistanskom Láhaure v krídle pre ženy.

Na pojednávaní sa zúčastnil aj český honorárny konzul, ktorý s Terezou krátko hovoril a odovzdal jej list od rodiny.

Ďalšie pojednávanie bude 20. marca. Valentová dodala, že by pred súd mali byť predvedení ďalší dvaja obvinení, pričom presný počet obvinených v tomto prípade nie je známy.

Drogy našli v dvojitom dne kufra

Češka Tereza je vo väzbe od 10. januára, kedy ju colníci zadržali na letisku v pakistanskom Láhaure.

V dvojitom dne kufra údajne ukrývala deväť kilogramov heroínu.

Tereza prešla cez dve kontroly a chystala sa nasadnúť do lietadla do Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch, odkiaľ mala pokračovať do Írska.

Terezin právnik Čaudhrí Džavád sa obáva, že vyšetrovanie skončí až v závere tohto roka. Za pašovanie drog hrozia v Pakistane vysoké tresty, výnimkou nie je ani trest smrti. Česká diplomacia upokojuje, že trest smrti sa voči cudzincom neuplatňuje.

Potvrdzuje však to, že dostať Terezu z pakistanského väzenia bude veľmi ťažké, pretože Česko nemá s Pakistanom žiadnu dvojstrannú zmluvu o vydávaní odsúdených na výkon trestu.