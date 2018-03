Slováci dali svoju nespokojnosť s dianím doma najavo aj v zahraničí

V Bruseli demonštrovali Slováci v najväčšom počte v histórii.

9. mar 2018 o 22:15 TASR

BRATISLAVA. Okolo dvesto Slovákov sa v piatok večer stretlo v Bruseli na Schumanovom námestí, v blízkostí inštitúcií EÚ, aby sa zapojili do protestov pod názvom Podporme slušné Slovensko.

Účastníci vzdali úctu zavraždenému novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho priateľke Martiny Kušnírovej a zopakovali výzvu na zabezpečenie medzinárodného vyšetrovania tohto zločinu.

Najväčšia demonštrácia Slovákov v Bruseli

Organizátori pripomenuli, že ešte žiadna akcia Slovákov v Bruseli nebola taká početná. Podujatie sa konalo z občianskej iniciatívy. Erik Zolcer, jeden z organizátorov podujatia, pre TASR uviedol, že primátor štvrte Brusel-centrum Philippe Close aj s ohľadom na dianie na Slovensku vydal mimoriadny súhlas na zorganizovanie tejto akcie, lebo bežne je každé verejné podujatie potrebné ohlásiť desať dní pred jeho konaním.

Zolcer uviedol, že výzva na účasť na bruselskej demonštrácii sa šírila najmä prostredníctvom sociálnych sietí, cez krajanské platformy, ako sú "Od Tatier k Schumanu" alebo "Výbor pre verejnú slovenčinu".

Na demonštráciu aj s plagátmi vyzývajúcimi súčasnú vládu SR na odchod a s odkazmi na mafiánske praktiky prišli slovenskí zamestnanci zo všetkých inštitúcií EÚ, NATO, zástupcovia rôznych lobistických firiem či medzinárodných organizácií a think-tankov, študenti vysokých škôl aj rodičia s deťmi.

Adam Šebesta, ďalší z organizátorov podujatia, pripomenul, že na demonštráciu prišlo veľa Slovákov, ktorí chcú touto legitímnou cestou vyjadriť nevôľu nad dianím na Slovensku po sérii závažných odhalení a obvinení z posledných dní.

Demonštráciu prišiel podporiť bývalý šéf slovenskej diplomacie Pavol Demeš, ktorý sa v Bruseli zúčastňoval na medzinárodnej konferencii, ako aj zástupkyňa generálneho riaditeľa Európskej komisie pre susedskú politiku a rokovania o rozšírení Katarína Mathernová.

"Som rád, že ani vy tu, na Schumanovm námestí, nie ste ľahostajní a ukazujete, že aj my sme Európska únia, aj my chceme byť poriadna a slušná krajina, aby ste nemuseli klopiť zrak, keď sa vás pýtajú, čo sa to tam deje? Deje sa tam, čo sa od čias nežnej revolúcie nedialo," opísal situáciu Demeš.

Dodal, že smrť Jána a Martiny Slovákom nastavila zrkadlo, ale Slováci dnes už okrem potrestania vinníkov vraždy kričia, že to nestačí, ale volajú aj po rekonštrukcii vlády. V závere pripomenul, že Slovensko je a chce zostať európskou krajinou a v jadre EÚ, odkiaľ ho teraz niektorí vládni politici odkláňajú.

Stovky ľudí v Prahe

Ľudia demonštrovali aj v Čechách. V rámci Pochodu za slušné Slovensko sa v Prahe podľa odhadov organizátorov stretlo v piatok okolo dvetisíc ľudí.

Spomínali na zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho priateľku Martinu Kušnírovu a zišli sa najmä preto, aby poukázali na svoju túžbu po pravde a nespokojnosť s nespravodlivosťou, tvrdia organizátori.

"Takto pred týždňom sme tu zapaľovali sviečky, dúfali sme, že sa niečo zmení, že sem už nebudeme musieť prísť znovu, a vidíte, sme tu znova," odznelo z úst jedného z organizátorov pražského Pochodu za slušnosť Šimona Žďárského pred davom ľudí.

Český investigatívny novinár Jaroslav Kmenta v rámci svojho vystúpenia vyhlásil, že je "presvedčený, že na Slovensku zlyhal systém, systém politiky a štátu".

Ďalej zdôraznil, že je podstatné, aby na Slovensku a aj v Česku ostala zachovaná sloboda slova a tlače, a citoval sudcov najvyššieho súdu USA: "Tlač má slúžiť tým, ktorým sa vládne, nie tým, ktorí vládnu."

Na pódiu sa zhromaždeným prihovoril aj Michael Szatmáry: "Nezabúdame, nekradneme a nebojíme sa. Preto sme tu... Dnes tu stojím preto, aby som vám povedal, že na rozdiel od politikov vám verím, verím, že spolu dokážeme urobiť zmenu."

"Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nám vytrhla slová z úst. Minúta ticha však už uplynula a my musíme začať kričať, pretože jazyk nám ešte nevytrhla," vyhlásila slovenská režisérka a herečka Tereza Nvotová. Svoj príhovor ukončila slovami: "Verím, že pravda zvíťazí."

Protestovali v Británii aj Dánsku

Do ulíc vyšli v piatok aj Slováci v Londýne a Kodani. Pochodovali za slušné Slovensko a minútou ticha si pripomenuli zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho priateľku Martinu Kušnírovú.

V Londýne sa pred veľvyslanectvom SR zhromaždilo približne 400 ľudí a protest sa začal čítaním listu od Jozefa Kuciaka, otca zavraždeného novinára Jána Kuciaka, vysvetlil pre TASR spoluorganizátor tamojšieho pochodu Milan Urbaník.

Medzi účastníkmi rezonovali najmä slová pravda a spravodlivosť. "Najväčším odkazom tohto protestu je túžba po pravde. Ľudia túžia vedieť, kto je zodpovedný za vraždu dvoch nevinných ľudí. Takisto sa chcú za pravdu postaviť - tak, ako Jano, ktorý sa pravdou snažil zlepšovať Slovensko. V druhom rade je to túžba po spravodlivosti a rovnosti pred zákonom. Je veľmi pravdepodobné, že dnešný večer bude rázcestím v dejinách Slovenska. Sme hrdí, že sa môžeme spoločne postaviť na stranu pravdy a spravodlivosti, na stranu našej demokracie," vyhlásil Urbaník.

V Kodani sa do ulíc vybralo v piatok približne 250 Slovákov. Peter Šoka, jeden z organizátorov Pochodu za slušné Slovensko v dánskej metropole pri tejto príležitosti povedal, že ho "teší, ale zároveň mrzí takáto vysoká účasť, pretože to niečo vypovedá o našej krajine, ak z nej musia ľudia kvôli nevyhovujúcim podmienkam odchádzať do zahraničia".

Spoločne s ostatnými zhromaždenými sme vyjadrili svoju nespokojnosť so súčasnou situáciou, ale aj nádej v lepšie Slovensko, priblížil Šoka.

"Priebeh protestu bol pokojný, s prejavmi vystúpili viacerí účastníci, spievala sa aj hymna a prečítali sme si list od brata zavraždeného novinára Jána Kuciaka," dodal.