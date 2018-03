Kandidát na katalánskeho premiéra zostáva vo väzbe

9. mar 2018 o 17:51 TASR

MADRID. Španielsky najvyšší súd zamietol v piatok žiadosť zadržiavaného katálanskeho separatistického politika Jordiho Sáncheza o prepustenie z vyšetrovacej väzby. Sánchez žiadosť odôvodnil tým, že sa chce zúčastniť na zasadnutí katalánskeho parlamentu, ktorý má hlasovať o jeho vymenovaní za predsedu vlády tohto regiónu.

Sudca Pablo Llarena v rozhodnutí poukázal na riziko, že Sánchez by sa znova dopustil porušení zákona, pre ktoré sa dostal do väzby, informovala agentúra AP.

Uvedený politik stojaci na čele organizácie Katalánske národné zhromaždenie (ANC), ktorá presadzuje nezávislosť Katalánska, bol vlani v decembri zvolený do regionálneho parlamentu, už od októbra je však vo vyšetrovacej väzbe blízko Madridu. Sudca Llarena vyšetruje, či Sánchez organizoval protesty, ktoré obmedzovali španielske orgány v úsilí zastaviť vtedajšie súdom zakázané referendum o nezávislosti Katalánska.

Katalánsky parlament má hlasovať o Sánchezovi ako novom regionálnom premiérovi nadchádzajúci pondelok (12. marca). Španielska vláda však upozorňuje, že do tejto funkcie nie možné zvoliť osobu, ktorá čelí obvineniam.

Sánchez napísal nedávno najvyššiemu súdu, že ak mu neumožní vycestovať do Barcelony, pôjde o popretie ľudských práv, a to nielen jeho vlastných, ale aj ľudí, ktorí hlasovali v decembrových katalánskych voľbách.

Líder katalánskych separatistov Carles Puigdemont sa minulý týždeň vzdal opätovnej kandidatúry na post regionálneho premiéra Katalánska, pričom do tejto funkcie navrhol namiesto seba práve Sáncheza. Puigdemont utiekol do Bruselu vlani v októbri po tom, ako ho španielsky premiér Mariano Rajoy odvolal z čela katalánskej vlády, keď po oficiálne protiprávnom referende vyhlásil Katalánsko za nezávislú republiku. Pri návrate do Španielska mu hrozí zatknutie a odsúdenie v súvislosti s obvineniami zo vzbury, sprenevery verejných financií, protištátnej činnosti a ďalších trestných činov.