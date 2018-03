Za slušné Slovensko ako prví pochodovali v Sydney

Slováci žijúci v Sydney si uvedomujú závažnosť krízy na Slovensku.

9. mar 2018 o 17:23 TASR

SYDNEY, BRATISLAVA. Za slušné Slovensko sa postavilo aj niekoľko desiatok ľudí v austrálskom Sydney. Zhromaždení si uctili spomienku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a zároveň pochodovali za lepšie Slovensko.

Pre TASR to uviedla spoluorganizátorka pochodu, študentka Lucia Straňáková.

"Aj keď som momentálne na opačnom konci sveta, nie je mi jedno, čo sa na Slovensku deje. Nie je to jedno ani ďalším Slovákom žijúcim v Sydney, ktorí ma prišli podporiť v myšlienke za lepšie Slovensko," vyhlásila spoluorganizátorka pochodu.

"Pochod sa začal o siedmej hodine večer na Martin Place, kde sme mali príhovor, potom sme sa spolu presunuli na Angel Place, kde sme si spoločne uctili minútou ticha Janka Kuciaka a Martinu Kušnírovú," spresnila Slovenka v Sydney.

"Celý pochod prebiehal vo veľmi priateľskej atmosfére, avšak s nádychom serióznosti, pretože aj my, Slováci žijúci v Sydney, si uvedomujeme závažnosť momentálnej situácie na Slovensku," vyhlásila.

"Ani my nie sme spokojní s vládou SR. Aj my sme za to, aby nastúpila nová vláda, prestala panovať korupcia a mafiánske praktiky. Avšak, nenechali sme sa strhnúť emóciami a politickými nátlakmi naokolo. Chceli sme, aby náš pochod bol očistený od akýchkoľvek politických názorov. Bol to naozajstný pochod za Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú," zdôraznila.