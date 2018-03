Poslanec nemeckej AfD nelegálne vnikol do Iraku

Poslanci AfD sa takýmito cestami snažia naštartovať proces návratu utečencov z Nemecka do Sýrie a Iraku.

9. mar 2018 o 15:58 TASR

BERLÍN. Poslanec pravicovo-populistickej Alternatívy pre Nemecko (AfD) Ulrich Oehme navštívil tento týždeň nelegálne - bez platného víza a na vlastnú päsť - Irak. V krajine bol v rovnakom čase, keď skupina iných poslancov AfD navštívila susednú Sýriu, informoval v piatok na svojom webe týždenník Spiegel.

Oehme pricestoval do severného Iraku po zemi z Turecka. Kurdská regionálna vláda mu umožnila vstúpiť do krajiny bez platného víza, hoci podľa irackých zákonov za to hrozí trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka. Poslanec sa ako člen výboru Spolkového snemu pre rozvoj snažil skontaktovať s nemeckými humanitárnymi organizáciami pôsobiacimi v Iraku, napísal Spiegel.

Hovorca AfD týždenníku potvrdil len to, že Oehme sa v súčasnosti nachádza "na území nikoho".

Poslanci AfD sa takýmito cestami snažia naštartovať proces návratu utečencov z Nemecka do Sýrie a Iraku. Mohli by však spôsobiť diplomatické komplikácie, keďže podľa bezpečnostných zdrojov v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko a zdrojov zo samotnej AfD strany bola napríklad cesta poslanca Christiana Blexa do Damasku zorganizovaná s pomocou Ruska.

Kontakty s ruskou stranou mala strana nadviazať počas februárovej návštevy svojich členov na polostrove Krym.

Členovia AfD v Bundestagu požadovali vlani v novembri, aby spolková vláda začala so sýrskou vládou vyjednávať o návrate utečencov. Poslanci iných strán následne vyčítali pravicovým populistom "cynizmus a pokrytectvo".

Väčšinu Sýrčanov, ktorí utiekli do Nemecka, tvoria odporcovia režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada.