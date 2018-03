Florida je o krok bližšie k prísnejšej kontrole zbraní

Návrh zákona teraz poputuje ku guvernérovi Rickovi Scottovi.

8. mar 2018 o 13:26 SITA

TALLAHASSEE. Nové opatrenia na kontrolu zbraní v americkom štáte Florida prekonali ďalšiu legislatívnu prekážku.

Snemovňa reprezentantov štátu schválila návrh zákona, ktorý zvyšuje vek pre kúpu zbrane z 18 na 21 rokov a zavádza tiež trojdňovú čakaciu dobu na nákup všetkých zbraní.

Informoval o tom web BBC.

Zakazuje tiež používanie takzvaného mechanizmu bump stock, ktorý umožní, že sa z pušky stane plne automatická zbraň. Zákon umožní aj vyzbrojenie školského personálu po absolvovaní špeciálneho výcviku a vytvára pre školy nové programy v oblasti duševného zdravia.

Podľa nových pravidiel by malo byť v budúcnosti navyše možné odobrať či zakázať zbrane psychicky labilným osobám.



Návrh zákona, ktorý už odobril Senát, poputuje teraz ku guvernérovi Rickovi Scottovi. Ak by ho ten do 15 dní nepodpísal a nevyužil ani právo veta, automaticky sa stane zákonom.



Opatrenia prichádzajú po masakre na strednej škole v Parklande, kde v polovici februára 19-ročný Nikolas Cruz zastrelil 17 ľudí. Na študentov pálil poloautomatickou puškou AR-15. Zbraň mal v legálnom vlastníctve, a to napriek tomu, že bol psychicky nestabilný. Skôr počas dňa ho na súde v meste Fort Lauderdale formálne obvinili zo 17-násobnej vraždy.