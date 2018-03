V Dánsku sa začal sa proces s majiteľom ponorky obvineným z vraždy

Prokuratúra tvrdí, že vražda bola plánovaná.

8. mar 2018 o 12:14 SITA

KODAŇ. V Kodani sa vo štvrtok začal proces s dánskym vynálezcom Petrom Madsenom obvineným z vraždy švédskej novinárky Kim Wallovej na jeho súkromnej ponorke v auguste minulého roka.

Prokurátor na začiatku procesu prečítal obvinenia voči Madsenovi, ktoré zahŕňajú aj spútanie a mučenie novinárky. Obhajkyňa následne obvinenia z vraždy formálne odmietla.



Vynálezca tvrdí, že Wallová zomrela náhodne vo vnútri ponorky, zatiaľ čo on bol na jej vrchu. Priznal však, že hodil časti jej tela do mora.

Prokuratúra ale tvrdí, že vražda bola plánovaná, pretože Madsen si so sebou vzal nástroje ako pílu či nože, ktoré normálne pri plavbe nepotrebuje. Proces na mestskom súde v Kodani by mal trvať do 25. apríla.



Novinárku videli naposledy živú 10. augusta, keď spolu s Madsenom, konštruktérom ponorky UC3 Nautilus, o ktorom pripravovala reportáž, vyrážali na výlet. Za nezvestnú ju vyhlásili po tom, ako jej priateľ zalarmoval políciu, keď sa odtiaľ nevrátila.

Ponorku vypátrali 11. augusta a vynálezcu zachránili tesne predtým, ako sa potopila. Dánska polícia predpokladá, že 40-tonovú ponorku potopil zámerne, aby zahladil stopy po svojom čine.