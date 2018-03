Maďarský novinár sa vydával za utečenca, súd ho napomenul

Konal by som rovnako, ináč by som sa nedostal k dianiu, vyhlásil novinár.

7. mar 2018 o 15:42 TASR

BUDAPEŠŤ. Odvolací súd v severomaďarskom Győri v utorok napomenul investigatívneho novinára Gergelya Nyilasa a zaviazal ho k úhrade nákladov súdneho procesu.

Novinár sa v roku 2015 v čase vrcholiacej utečeneckej krízy v rámci prípravy reportáže vydával za občana Kirgizska, informoval v stredu spravodajský server Index.hu.

Nyilasa, ktorý je novinárom tohto liberálneho servera blízkeho opozícii, obvinili z falšovania úradných dokladov a zo zavádzania štátnych úradov.

Pôvodne sa odvolal

Vlani v novembri súd na prvom stupni vyriekol rovnaký rozsudok, voči ktorému sa Nyilas odvolal. V súdnom procese sa bránil tým, že v zmysle mediálneho zákona nie je možné stíhať za menej vážne protizákonné porušenie, bez ktorého by nebolo možné získať informáciu verejného záujmu.

"Dnes by som postupoval rovnako s nádejou, že zákon o médiách poskytuje pre takýto prípad ochranu. Je smutné, že súd tento argument zmietol zo stola," povedal Nyilas, ktorý sa takýmto spôsobom dostal na miesta, na ktoré by sa inak nebol dostal, a nemal by možnosť písať o situácii na hraniciach a v utečeneckých táboroch.

Do Štrasburgu

Svoju pravdu v tejto záležitosti chce obhájiť na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu.