ANO neurobí nič, čo by Babiš nechcel. A predsa sa komunistická mláťačka dostala na čelo komisie.

6. mar 2018 o 16:31 Jindřich Šídlo

Autor je komentátorom webu Seznam.cz.

Keď vyrazia do ulíc Slováci, musia aj Česi. Nebol na to taký smutný dôvod, ako pri pochodoch slovenských mestami, ale demonštrácie s pár desiatkami tisíc účastníkov po celej krajine sa v Česku nekonajú každý mesiac.

Prečítajte si tiež: Komunistická mláťačka, muž na svojom mieste

V pondelok sa to stalo a dôvodom bolo miesto na čele jednej z mnohých snemovných komisií, o ktorej existencii za normálnych okolností pravdepodobne netušia ani všetci poslanci. Lenže keď tá komisia dohliada na Generálnu inšpekciu bezpečnostných zborov a jej predsedom sa má stať niekdajší príslušník Pohotovostného pluku SNB, ktorý s hrdosťou spomína, ako v januári 1989 naháňal po centre Prahy protikomunistických demonštrantov, je to niečo, čo stále ešte pár Čechov do ľadového pondelkového večera vyženie.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



A dokonca si teraz môžu myslieť, že to malo zmysel. Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček v utorok skutočne zo svojho postu odstúpil - a to bol pritom zvolený len v piatok.

O jediný hlas

Tento príbeh je predsa len zložitejší. Ondráček bol do funkcie zvolený až na tretíkrát. Dvakrát neuspel, avšak tak nejako sa predpokladalo, že po prezidentskej voľbe to vyjde. A vyšlo. O jediný hlas.