Český publicista: Fico Sorosom oslovuje nacionalistov a antisemitov

V Česku sa rozbieha normalizácia, ľudia sa čoraz viac boja, hovorí pre SME publicista TOMÁŠ KLVANA.

6. mar 2018 o 14:21 Matúš Krčmárik

Slovenský premiér hovorí o prezidentovom napojení na Georgea Sorosa. Podobné obvinenia často počuť z úst politikov, ktorí by radi vládli autokraticky. Priblížil sa k nim týmto aj Robert Fico?

„Toto obvinenie je zbraňou najťažšieho kalibru pre nacionalistických populistov a šovinistov, karta Georgea Sorosa sa používa na oboch brehoch Atlantiku. Aj niektorí zapálení republikáni v Spojených štátoch ho majú za pôvodcu všetkého zla, aj keď oni mu skôr vyčítajú liberálne ľavicové názory. V Maďarsku, na Slovensku a pomaly aj v Česku sa tento argument používa vo vzťahu k extrémnym nacionalistom. Pripadá mi to, že Fico cíti, že mu začína tiecť do topánok, preto sa začína sťahovať k svojej tvrdej voličskej základni, k nacionalistom a antisemitom.“

Mnohí na Slovensku hovoria, že po vyjadreniach o Sorosovi už niet cesty späť, že už nebude môcť v budúcnosti hovoriť o príslušnosti k európskeho jadru. Súhlasíte?

„V tomto neplatí žiadny zákon konzistentnosti. K rôznemu publiku hovorí rôznym jazykom. Ak sa situácia upokojí a on to politicky prežije, v Bruseli môže hovoriť iným jazykom. Intelektuálne ladeným ľavicovým voličom sa bude chcieť zavďačiť proeurópskou rétorikou. Teraz je v kríze a musí sa obracať najmä na najtvrdšiu volebnú základňu, na emócie nacionalizmu a skrytého antisemitizmu. Do Sorosa si každý premieta negatívne emócie, ktoré práve zneužíva, v strednej Európe je v tom podtón antisemitizmu.“

Pri posune smerom k autoritatívnemu vládnutiu je jedným z krokov delegitimizácia protivníka. Je toto ten prípad?

„Určite. Je to snaha naznačovať voličom, že sa nám politiku snaží manipulovať niekto, kto nie je Slovák, že je to konšpirácia zvonku, od miliardárov, ktorí majú svoje, predovšetkým ekonomické, záujmy. Toto tu, samozrejme, bolo už pred viac ako sto rokmi a tento vzorec sa opakuje. Snaha zjednotiť voličov pod národnou vlajkou a presvedčiť ich, že národ je ohrozený zvonku, sa vracia v rôznych vlnách.“

Na Slovensku sa obviňovaním Sorosa zaoberali najmä konšpiračné médiá, teraz aj premiér. Ukazuje to prepad politickej kultúry?

Tomáš Klvaňa V médiách sa pohybuje od 90. rokov, medzitým pracoval v Hospodářských novinách, v MF Dnes či v Rádiu Slobodná Európa. V súčasnosti prednáša na pražskej pobočke New York University.Pred rokom a pol napísal knihu Fenomén Trump - Posledná vzbura bielych mužov, nedávno mu vyšla zatiaľ posledná kniha Možno príde aj diktátor o nástupe populistov v Česku a v strednej Európe.

„Politická kultúra sa v posledných rokoch v strednej Európe neustále zhoršuje. Mainstreamové médiá to budú dávať do kontextu, ale tie sú v súčasnosti v defenzíve. Energiu majú predovšetkým populisti, ľudia, ktorí doteraz boli ticho, alebo netušili, akú silu majú. Naplno začali využívať sociálne siete, kde môžu šíriť svoje konšpirácie proti Česku alebo Slovensku. Mainstreamovým politickým stranám chýbajú osobnosti. Na Slovensku je aspoň teoretická možnosť, že by sa na čelo proeurópskych síl postavil Andrej Kiska, ale v Česku, v Maďarsku alebo v Poľsku takéto osobnosti nie sú.“

Najväčšia doteraz proeurópska strana na Slovensku má na čele muža, ktorý hovorí o medzinárodnom sprisahaní proti krajine. Čo to pre Slovensko znamená?