Šéf reportérov bez hraníc: Ospravedlniť sa by mala byť pre Fica česť

Bratislava je hlavným mestom slobody tlače, hovoril na pochode šéf organizácie Reportéri bez hraníc CHRISTOPHE DELOIRE. Od Fica čaká ospravedlnenie.

3. mar 2018 o 10:20 Lukáš Onderčanin

Čo to znamená pre spoločnosť, ak je novinár obeťou vraždy?

„Je to v prvom rade individuálna tragédia. No nielen to. Ak sa pozriete na krajiny, kde dochádza k vraždám novinárov, ďalší novinári sa toho obávajú. A v mnohých krajinách to môže viesť k autocenzúre. Je to skutočné porušenie práva vedieť.

Ak novinári vedia, že môžu pre svoju prácu zomrieť, síce určite bude pár odvážlivcov, no mnohí si budú dávať pozor. Existujú krajiny, kde sa investigatíva rozpadla pre vraždy. V demokratických krajinách sa snaží spoločnosť chrániť pluralitu a slobodu slova. No už nestačí, že politici hovoria o médiách ako o štvrtom pilieri demokracie.

Vo viacerých krajinách dnes vidíme ušliapavanie demokracie. Potrebujeme, aby novinári tlačili na politikov a kontrolovali ich.

“ Niektorí v médiách však vidia nepriateľov ľudí. A to môže mať veľmi zlé dôsledky. „ Christophe Deloire

Stretli ste sa s premiérom Fico. Ako reagoval na vašu kritiku jeho vzťahu s novinármi?

„Snažil sa tieto dve témy oddeliť. Hovoril, že vyšetria vraždu čo najefektívnejšie.“

Dá sa to oddeliť, ak o novinároch hovorí ako o prostitútkach?

„Jeden z cieľov musí byť samozrejme nájsť vinníka. No tiež sa musíme pozrieť na širší obraz a uvažovať nad tým, aká klíma či atmosféra tu prevláda. Ak ako politik prispievate k zlej klíme voči novinárom, nemôžete byť prekvapený, ak prídu búrky a blesky.

Preto som ho požiadal, aby sa ospravedlnil. Myslel som si, že to bude pre neho česť povedať: prepáčte, mýlil som sa, ospravedlňujem sa za to, čo som hovoril. Sme neutrálna organizácia a povedať politikom, že majú zodpovednosť, nie je zasahovanie do politického boja. Možno nemajú zodpovednosť za všetko, no nemôžu ďalej žurnalistiku oslabovať.“

Myslíte si, že sa ospravedlní?