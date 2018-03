Extrémne chladné počasie zabilo v posledných dňoch v Európe 59 ľudí

Najväčší počet obetí si nízke teploty vyžiadali v Poľsku.

2. mar 2018 o 21:42 SITA

BRATISLAVA. Extrémne chladné počasie, ktoré v posledných týždňoch opanovalo väčšinu európskeho kontinentu, má na svedomí už najmenej 59 ľudských životov.

Tlaková níž, ktorá sa rozšírila z ruskej Sibíri, sa rozprestiera nad väčšou časťou kontinentálnej Európy aj Britských ostrovov a prináša extrémne nízke teploty až k Stredozemnému moru.

Najviac obetí v Poľsku

Pre túto formáciu sa v rôznych európskych krajinách zaužívali rôzne názvy, Holanďania ju nazývajú Sibírsky medveď, Švédi Snehový kanón a britské médiá ju označujú ako Beštia z východu (Beast from the East).



Najväčší počet obetí si extrémne nízke teploty vyžiadali v posledných dňoch v Poľsku. Zahynulo tam v dôsledku extrémneho počasia už 23 ľudí, pričom vo väčšine prípadov to boli bezdomovci, ktorí prespávali na ulici.

Úmrtia bezdomovcov

Veľmi často za úmrtia bezdomovcov môže kombinácia nočných mrazov a alkoholu, ktorým sa bezdomovci snažia zahriať, no po chvíľkovej úľave im otupí zmysly a zvýši nebezpečenstvo zamrznutia.



Podľa britskej BBC, ktorá dala dokopy údaje o počte obetí súčasných mrazov z jednotlivých európskych krajín, má druhý najvyšší počet obetí po Poľsku Slovensko, kde zahynulo sedem ľudí. Nasleduje Česká republika so šiestimi obeťami, Litva s piatimi a Francúzsko so štyrmi.



Podľa meteorológov by sa v kontinentálnej Európe malo počasie v najbližších dňoch už postupne zlepšovať. Britské ostrovy si naopak podľa BBC budú musieť na ústup extrémneho počasia počkať dlhšie.