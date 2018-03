Putin: Ak by som mohol, zabránil by som rozpadu Sovietskeho zväzu

Rozpad ZSSR je podľa Putina najväčšou geopolitickou katastrofou storočia.

2. mar 2018 o 20:06 SITA

MOSKVA. Ak by sa mohol vrátiť v čase, zabránil by Vladimir Putin v roku 1991 rozpadu Sovietskeho zväzu. Ruský prezident to povedal v piatok na diskusnom fóre v Kaliningrade.

Prečítajte si tiež: Teraz už budete počúvať. Nové Putinove rakety majú doletieť všade na svete

Reagoval tak na otázku z publika, ktorej udalosti v Rusku by bol najradšej zabránil.

"Rozpadu Sovietskeho zväzu," znela jeho odpoveď podľa ruských agentúr.



Putin už v roku 2005 počas prejavu o stave krajiny povedal, že kolaps ZSSR bol "najväčšou geopolitickou katastrofou storočia".

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Jeho piatkové vyjadrenie prišlo deň po tom, čo oznámil, že Rusko vyvinulo nové, údajne neprekonateľné jadrové zbrane.

Vyvolal tak obavy z nových pretekov v zbrojení, aké svet zažíval počas Studenej vojny.