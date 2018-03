Berlusconiho blok Taliansko od Únie nepotiahne, hovorí politológ

Volebný systém v Taliansku v nedeľu zvýhodní koalície, aj keď vyhrajú populisti, hovorí taliansky politológ MARCO TARCHI.

2. mar 2018 o 15:15 Lukáš Onderčanin

Je populizmus dôležitou súčasťou tohtoročných volieb?

„Slovo populizmus sa počas kampane používalo veľmi často, novinármi aj politikmi, na nejakú diskvalifikáciu súperov. Význam populizmu sa zredukoval na demagógiu, nedostatok zodpovednosti, prílišné sľubovanie... No skutočné témy spojené s populistickou mentalitou – nedôvera v politickú triedu, strach z imigrantov, obavy z bezpečnosti, odmietanie externých síl ako EÚ či medzinárodné financie a ochrana tradičného štýly života – sú aj podľa prieskumov veľmi dôležité pre veľkú časť voličov.“

Dokážu tradičné strany získať voličov svojimi politickými témami?

„Čoraz menej, pretože často svoje sľuby neplnili, a preto je ich príťažlivosť veľmi nízka. Vysvetľuje to aj očakávanú vysokú neúčasť.“

Kandiduje aj pomerne veľa extrémistických strán – neofašisti, neonacisti, komunisti, protiimigračné strany. Je to spôsobené najmä nezvládnutou migračnou krízou alebo stavom, v akom sú tradičné strany?

„Oba faktory sú veľmi dôležité, no netreba tento fenomén preceňovať. V prieskumoch neonacistická strana nie je, neofašisti sú zase veľmi malí. Nemyslím si, že dostanú viac ako 1 až 1,5 percenta hlasov. Podobne to platí aj pre komunistov. Iným problémom sú protiimigračné strany, pretože nemusia byť nutne extrémistické. Nemôžeme si to zamieňať s populizmom.“