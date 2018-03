Mrazivá zima v Európe zabila už najmenej 55 ľudí

V Taliansku hlásili narušenia cestnej a železničnej dopravy, v Británii zasahovala armáda.

2. mar 2018 o 13:28 TASR

LONDÝN. Vo veľkej časti Európy pretrvávala aj v piatok mrazivá zima, ktorá si už vyžiadala najmenej 55 obetí. V Poľsku podľahlo mrazivému počasiu 21 ľudí, väčšina z nich boli bezdomovci. V dôsledku fujavíc a silného sneženia vo viacerých krajinách došlo k uzavretiu ciest, škôl či narušeniu vlakovej a leteckej dopravy, informovala spravodajská stanica BBC.

Pre silné sneženie museli v piatok opäť uzavrieť letisko vo švajčiarskej Ženeve. Letisko nemôže pre extrémne počasie zaručiť bezpečnú vzdušnú prepravu, píše sa vo vyhlásení letiska. Vo štvrtok bolo z tých istých príčin uzavreté niekoľko hodín.

V Taliansku hlásili v piatok narušenia cestnej a železničnej dopravy. Museli uzavrieť zľadovatené diaľnice medzi Milánom a Bolognou či medzi Piacenzou a Bresciou, uviedla polícia. Pre ľad na koľajniciach nepremávali vlaky medzi Janovom a Milánom, Janovom a Turínom či Parmou a La Speziou. Sneh padal v piatok v Miláne a Turíne, pokým v iných mestách - Ríme, Florencii, Neapole a Benátkach - snežilo už skôr v tomto týždni.

V strednom a západnom Anglicku nasadili vojakov, aby pomáhali lekárom dostať sa do nemocníc a tiež zachraňovali ľudí, ktorí uviazli v autách zaviatych snehom. Jeden vlak smerujúci z londýnskej stanice Waterloo Station do Weymouthu museli zastaviť na niekoľko hodín pri New Miltone. Tisíce domácností sú v Británii, kde stále panujú teploty bod bodom mrazu, bez elektrickej energie, dodáva agentúra AP.