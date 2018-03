KĽDR odmieta, že by Sýrii pomáhala pri výrobe chemických zbraní

Experti OSN hovoria, že Severná Kórea poslala do Sýrie komponenty využívané na výrobu balistických rakiet a chemických zbraní.

2. mar 2018 o 8:58 TASR

SOUL. Severná Kórea v piatok poprela, že by so Sýriou spolupracovala na programoch výroby chemických zbraní. Tieto tvrdenia odmietla ako výmysel USA, ktoré sa takto údajne snažia vyvíjať nátlak na KĽDR. Podľa agentúry Reuters o tom v noci na piatok informovali severokórejské médiá.

"Ako sme už niekoľkokrát jasne povedali, naša republika nevyvíja, nevyrába a neskladuje chemické zbrane a sama je proti chemickým zbraniam," uviedol hovorca severokórejského ministerstva zahraničných vecí podľa miestnej tlačovej agentúry KCNA.

Experti OSN tento týždeň uviedli, že Severná Kórea poslala do Sýrie komponenty využívané v programoch na výrobu balistických rakiet a chemických zbraní, ako aj technických znalcov rakiet, čo je porušením sankcií OSN.

Podľa expertov zároveň KĽDR predala zakázané systémy balistických rakiet do Mjanmarska.

Objavili nenahlásené dodávky

Komisia expertov monitorujúcich sankcie proti Severnej Kórei uviedla, že pri vyšetrovaniach severokórejského predaja zakázaných balistických rakiet, konvenčných zbraní a tovarov s dvojakým využitím zistila vyše 40 predtým nenahlásených dodávok do Sýrie, a to v rokoch 2012-17.

Tlačová agentúra Associated Press 2. februára informovala, že podľa spomínaných expertov Severná Kórea ignorovala sankcie OSN uvalené na ropu a plyn, zapájala sa do spolupráce so Sýriou a Mjanmarskom v oblasti zakázaných balistických rakiet a takisto ilegálne vyvážala produkty, ktoré jej vlani za deväť mesiacov vyniesli takmer 200 miliónov dolárov.

Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) so sídlom v Haagu začala v nedeľu prešetrovať útoky v obliehanom sýrskom regióne Východná Ghúta, kde sa objavilo podozrenie z použitia zakázaných chemických zbraní, uviedli diplomatické zdroje pre agentúru Reuters.

Zakázané látky priznali

Sýria sa pripojila k medzinárodnému zákazu chemických zbraní v roku 2013.

Bola to súčasť dohody, ktorú sprostredkovala Moskva s cieľom zabrániť americkým leteckým útokom v Sýrii. Nálety Spojených štátov mali byť odvetou za útok nervovým plynom, ktorý si vyžiadal životy stoviek ľudí a z ktorého Washington obvinil vládu z Damasku.

Sýria následne priznala svoje zásoby zakázaných látok, ktoré boli potom zlikvidované pod dohľadom špecialistov z OPCW.