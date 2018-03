Talianski politici sa zľakli hoaxov, môžu im uškodiť, hovorí novinár

Ľudí by za tvorbu a šírenie hoaxov nemali trestať, hovorí GIOVANNI ZAGNI, šéf projektu, ktorý overuje falošné správy na Facebooku.

Stali sa hoaxy a vymyslené správy súčasťou talianskej predvolebnej kampane?

„Minimálne v politickej debate, ktorá sa deje v novinách a v televízií, nie sú hoaxy také bežné. Politici v Taliansku väčšinou falošné správy nešíria, tak ako to napríklad v USA robí Donald Trump. Necitujú konšpiračné zdroje ani vymyslené informácie. No na sociálnych sieťach je množstvo článkov, ktoré hovoria o vymyslených príbehoch a o veciach, ktoré sa nestali. Našťastie do bežných médií či kampane priamo až tak nezasahujú.“

“ Strany si uvedomili, že sa im môže veľmi vypomstiť, ak aktívne rozširujú konšpirácie. „ Giovanni Zagni, šéf projektu Pagella Politica

Čo sú hlavné témy hoaxov? Je to imigrácia?

„Najviac fake news sa týka imigrácie, no silná je aj kategória nespokojnosti s vládnucou triedou. Zvýšili sa útoky na politikov, hovoria napríklad o tom, že dostávajú vysoké dôchodky a sociálne dávky. V týchto správach pritom vystupujú príbuzní, ktorí neexistujú. Podobné hoaxy sa šírili napríklad o šéfke Poslaneckej snemovne Laure Boldriniovej, ktorá bola hovorkyňou agentúry pre utečencov. Dnes je terčom urážok a vyhrážajú sa jej aj smrťou. Výrazná téma je aj vakcinácia. Kontrolovali sme napríklad články, ktoré šírili nepravdy o očkovaní, napríklad, že Bill Gates nenechal svoje deti zaočkovať. No klame sa aj o zrušení dôchodkov a podobné veci.“

Môžu mať hoaxy skutočný vplyv na voľby a voličov?