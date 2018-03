Talianske voľby vyhrajú humoristi. Ani ich voliči nevedia, čo chcú

Hnutie piatich hviezd je favoritom nedeľňajších parlamentných volieb v Taliansku. Vo vláde však pravdepodobne nebudú.

1. mar 2018 o 17:29 Pavol Štrba

RÍM, BRATISLAVA. Dodnes nie je jasné, či to bolo myslené len ako vtip, ktorý autorovi jednoducho len prerástol cez hlavu. Keď taliansky komik Beppe Grillo v roku 2009 zakladal Hnutie piatich hviezd, pravdepodobne ani sám netušil, že sa z neho už o necelé desaťročie stane najsilnejšia talianska strana.

V prieskumoch pred nedeľňajšími parlamentnými voľbami má takmer tridsať percent, ďaleko najviac zo všetkých strán.

Analytici ale aj samotní voliči Grillovho hnutia si však aj dnes lámu hlavu nad tým, čo je to vlastne za stranu.

V rozhovore pre Washington Post to azda najlepšie vystihol taliansky politológ Massimiliano Panarari. „Je to chameleón, ktorý prechádza neustálymi zmenami,“ povedal.

Choďte do r...

Začiatky hnutia v skutočnosti siahajú už do roku 2005. Grillo, už vtedy talianska celebrita, začal verejne kritizovať korupciu v politike. Že to nemyslí len ako vtip sa ukázalo o dva roky neskôr, keď zorganizoval prvú masovú demonštráciu nazvanú Deň V, alebo tiež „Deň posielania do riti“ v odkaze na taliansky výraz „vaffanculo“.

Zo státisícov Grillových podporovateľov sa neskôr stali milióny voličov Hnutia piatich hviezd.