Trump zistil, prečo nemal v Bielom dome zamestnať zaťa bez skúseností

Prezidentov zať stratil prístup k najtajnejším dokumentom.

1. mar 2018 o 17:03 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Mierové rokovania na Blízkom východe, reforma byrokratického systému, reforma trestného zákonníka, vzťahy s Mexikom, Čínou a moslimskou komunitou. A je toho ešte viac.

Pred rokom sa postupne na verejnosť dostávalo, koľko úloh naložil nový prezident Donald Trump na plecia svojmu "nenahraditeľnému" zaťovi Jaredovi Kushnerovi.

A to všetko napriek tomu, že manžel jeho dcéry Ivanky nemal dovtedy žiadne skúsenosti s politikou a ako dedič podnikateľského impéria je v obrovskom konflikte záujmov.

Tie sa teraz prejavili, no Kushnerovu pozíciu v Bielom dome to zatiaľ neohrozuje.

Trump možno nepatrí medzi lojálnych politikov, no za svojou rodinou stojí.

Dočasná previerka

Kushner nikdy nemal previerku na to, aby sa mohol dostávať k prísne tajným informáciám, no Biely dom to obišiel dočasným povolením.

To je pomerne bežné, keď treba nájsť ľudí do novej administratívy, no stále ide len o dočasné riešenie.

Šéf prezidentskej kancelárie John Kelly však minulý týždeň oznámil, že dočasnosť sa končí. Kushner však stálu previerku na stupeň prísne tajné nedostal.

Po novom má tak prístup len k „tajným“ informáciám. Nemôže sa dostať napríklad k odpočúvaniam od spravodajských služieb alebo k získaným a ešte nespracovaným spravodajským materiálom.

Kushner sa nebude môcť zúčastňovať ani na každodennom brífingu so zástupcami spravodajských služieb.

Samozrejme, Trump môže ako prezident akékoľvek dokumenty odtajniť a ukázať ich tak aj Kushnerovi. Takisto môže zvrátiť rozhodnutie a najvyššiu previerku Kushnerovi udeliť, no ak by to urobil, postavil by si proti sebe časť administratívy.

Zníženie stupňa previerky je podľa Aarona Davida Millera, bývalého zamestnanca americkej diplomacie, ktorý sa podieľal na blízkovýchodnom mierovom procese, zahanbujúce a ponižujúce. „Aj zahraniční lídri budú zvažovať, s kým hovoria, znižuje to jeho postavenie o jednu alebo dve úrovne,“ povedal pre Financial Times.