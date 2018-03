Najprv horúčka, potom zlyhanie orgánov. Nový Zéland vypustí vírus na zabíjanie králikov

Poľnohospodári sa tešia, ochrancovia zvierat však tvrdia, že spôsob, akým chce vláda zvieratá hubiť, je nehumánny.

1. mar 2018 o 15:40 Karolína Klinková

WELLINGTON, BRATISLAVA. Pre niekoho len obľúbený domáci miláčik, no pre Nový Zéland reálny problém.

Krajina roky bojuje s premnoženými králikmi. Škody, ktoré ročne spôsobia, dosahujú hodnotu päťdesiat miliónov dolárov. Novozélandská vláda preto v marci vypustí vírus, ktorý štyridsať až osemdesiat percent z nich zahubí.

Poľnohospodári rozhodnutie vítajú. Ochrancovia zvierat však tvrdia, že spôsob, akým sa chce vláda zvierat zbaviť, je nehumánny.

Streľba aj dym

Králiky predstavujú pre novozélandských farmárov problém už od 30. rokov devätnásteho storočia, kedy sa po prvý raz v krajine ocitli.

Odvtedy sa ich vlády pokúšali regulovať viacerými spôsobmi - strieľali ich, vydymovali im nory či podávali otravu. Raz sa už pokúsili premnoženie riešiť aj vírusom, proti nemu si však králiky už vybudovali imunitu.

“Divoké králiky na pastvinách konzumujú najlepšiu trávu pre hospodárske zvieratá, hrabaním spôsobujú rozsiahle škody na pôde, otravujú verejnosť a poškodzujú verejný aj súkromný majetok,” píše teraz novozélandské ministerstvo primárneho priemyslu. “Pre hospodárstvo a životné prostredie Nového Zélandu je nevyhnutné priebežné riadenie divých králikov.”

Veľká úľava

Vírus RHDV1-K5, ktorý plánuje vláda kontrolovane vypustiť v marci a apríli, pôsobí len na králiky, na ostatné zvieratá účinkovať nebude. Zasiahne ich vnútorné orgány, spôsobí horúčku, kŕče, krvné zrazeniny a zvieratám napokon zlyhá dýchacie ústrojenstvo. Králik umiera po dvoch až štyroch dňoch od nakazenia.

Novozélandské Združenie farmárov o víruse hovorí ako o “veľkej úľave”. “Dúfali sme v to už dávno,” hovorí pre Radio New Zealand jeho hovorca Andrew Simpson. “Chceli sme vírus už pred dvanástimi mesiacmi, no aplikácia trvala dlhšie, než sme čakali…”

Proti vírusu vakcína

Nie všetci však majú takýto názor - mnohí Novozélanďania sa proti vírusu búria.

Arnja Daleová z organizácie Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) označuje vírus za sklamanie, pretože “spôsobí utrpenie a môže ohroziť králiky, ktoré sa chovajú ako domáci miláčikovia”, píše BBC.

Novozélandský premiér tvrdí, že domácim králikom nič nehrozí. Proti vírusu vyvinuli vakcínu, ktorá ich má ochrániť.

Podľa SPCA sa však vírus ani vakcína dostatočne neotestovali. Napriek tomu, že sa bude vírus do prírody vypúšťať kontrolovane, môže priniesť nečakané účinky, varuje.