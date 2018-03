Mrazy v Česku zabili za pár dní už osem ľudí

Obeťami sú bezdomovci, ale aj starší manželský pár, ktorý zamrzol cestou domov.

PRAHA. Mrazy v Česku majú zrejme na svedomí už najmenej osem životov.

Väčšina ľudí podľahla podchladeniu v Moravskosliezskom kraji, ďalší v Aši a Prahe. V Ostrave v posledných dňoch zamrzli traja bezdomovci, ale v prípade manželského páru, ktorý našli neďaleko obce Bocanovice v okrese Frýdek-Místek, o bezdomovcov nešlo.

Vo štvrtok o tom informoval spravodajský portál Novinky.cz.

Azylové zariadanie nie sú využité

Starší manželia sa vracali z oslavy v čase, keď nočné teploty klesali až k mínus 20 stupňom Celzia. Muža a ženu vo veku 67 a 63 rokov našli ľudia ležať neďaleko seba. Podľa polície ďalší muž vo veku 54 rokov bol nájdený pod schodmi domu v Karvinej-Fryštáte.

Ďalších dvoch mužov a ženu našli cez víkend a v pondelok zamrznutých v Ostrave. V tomto prípade išlo o bezdomovcov.

-25,2 stupňa bola najnižšia teplota na území Česka.

Namerali ju pri obci Rolava v Krušných horách.

Väčšina staníc zaznamenala teploty medzi -20 až -15 stupňov.

Podľa ostravského primátora Tomáša Macuru je často problémom to, že ľudia chcú zostať na uliciach a odmietajú sa pred mrazom ukryť do zariadení, ktoré sú na to v meste určené.

Podľa Macuru je v Ostrave celkovo 908 miest v azylových zariadeniach a nie sú naplno využité. Vonku žije v súčasnosti 124 ľudí v 48 lokalitách.

"Posielame za nimi strážnikov, aby ich prehovorili, nech sa pred mrazmi ukryjú v zariadeniach, avšak oni väčšinou nemajú záujem," dodal.

Vysvetlil, že sa nechcú prispôsobiť režimu azylových zariadení, kde sa napríklad nesmie popíjať alkohol.

Padali teplotné rekordy

Pri meste Aš bol v stredu nájdený v jednom z opustených objektov 44-ročný miestny bezdomovec. Príčinu smrti zamrznutím musí ešte potvrdiť pitva.

Už cez víkend našla polícia ďalšieho bezdomovca vo výmenníku pri Lidli v Karlových Varoch. Príčina jeho úmrtia nie je zatiaľ známa.

Takisto pražskí záchranári zaznamenali v stredu zamrznutého človeka bez domova. Presnú príčinu smrti určí tiež až pitva.

Najnižšie klesla teplota pri obci Rolava v Krušných horách - na mínus 25,2 stupňa Celzia. Väčšina staníc zaznamenala teploty medzi mínus 15 a mínus 20 stupňov.

Na niekoľkých miestach padli počas stredy dlhoročné teplotné rekordy. Na vrchu Lysá hora v Moravskosliezskych Beskydách bolo ráno mínus 21 stupňov, takže 55 rokov starý rekord bol prekonaný o dva stupne, informovali Novinky.cz.