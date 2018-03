Počas zbraňovej amnestie v Austrálii vyzbierali 57-tisíc strelných zbraní

Medzi odovzdanými zbraňami bolo 2 500 automatických a 2 900 ručných zbraní, či raketomet.

1. mar 2018 o 6:18 (aktualizované 1. mar 2018 o 8:21) SITA

CANBERRA. Austrálčania odovzdali minulý rok v rámci zbraňovej amnestie 57-tisíc strelných zbraní. Jej cieľom bolo znížiť počet nedovolených zbraní v krajine, pričom ľudia mohli svoje neregistrované zbrane odovzdať bez trestného stíhania.

Držba neregistrovaných zbraní je v Austrálii nelegálna a trestá sa pokutou do 280-tisíc austrálskych dolárov (v prepočte približne 179-tisíc eur) alebo najviac 14 rokmi za mrežami.

"To, že sme vzali neregistrované zbrane z ulíc, znamená, že nepadnú do rúk kriminálnikom, ktorí by ich mohli použiť na ohrozenie životov nevinných Austrálčanov," vyjadril sa vo štvrtok Angus Taylor z ministerstva vnútra.

Medzi odovzdanými zbraňami bolo 2 500 automatických a 2 900 ručných zbraní, či raketomet, ktorý údajne našli na smetisku. Zhruba tretinu všetkých zbraní úrady zničili, ďalšie zaregistrovali alebo ich vrátili do predaja.

Podľa odhadov polície je v Austrálii šedý trh so zhruba 260-tisícmi nedovolených zbraní, z ktorých sa niektoré ocitli v incidentoch súvisiacich s organizovaným zločinom či terorizmom. Ako príklad uvádzajú útočníka, ktorý spôsobil rukojemnícku drámu v jednej z kaviarní v Sydney z roku 2014.

Man Haron Monis vtedy pri útoku tiež použil neregistrovanú zbraň.

Vlaňajšia trojmesačná amnestia bola prvou celonárodnou zbraňovou amnestiou od rokov 1996 a 1997. Vtedy úrady spustili amnestiu v reakcii na streľbu v tasmánskom meste Porth Arthur, ktorá po sebe zanechala 35 mŕtvych a viedla aj k zbraňovej reforme.

V rámci vtedajšej amnestie ľudia odovzdali takmer 650-tisíc strelných zbraní.