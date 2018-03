Trump vyzval senátorov, aby pracovali na opatreniach na kontrolu zbraní

Kongres musí skoncovať s týmito problémami, uviedol americký prezident v narážke na nedávnu streľbu.

1. mar 2018 o 6:06 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump vyzval v stredu senátorov, aby rýchlo pracovali na opatreniach na kontrolu zbraní. Kongres musí "skoncovať s týmito problémami", uviedol v narážke na streľbu na floridskej škole, ktorá si v polovici februára vyžiadala 17 mŕtvych.

Na stretnutí s republikánskymi a demokratickými senátormi povedal, že prísnejšie previerky kupujúcich osôb, bezpečnostné opatrenia v školách a ďalšie zdroje na boj s mentálnymi problémami by mali byť zahrnuté do jedného zákona.

Trump: Čas zastaviť tento nezmysel

Trumpov hlavný návrh z minulého týždňa bol, že by učiteľom malo byť umožnené skryté nosenie zbraní. Tento návrh podporovala vplyvná Národná asociácia držiteľov zbraní (NRA), pripomína agentúra DPA. Počas stredajšieho stretnutia však šéf Bieleho domu uviedol, že by to malo byť zo zákona vyňaté.

"Nikdy vám to neprejde," povedal senátorom.

Taktiež uviedol, že sa postavil lídrom NRA na víkendovom stretnutí, keď im povedal, že aj keď je "najväčším fanúšikom" druhého ústavného dodatku o práve nosiť zbraň, "je čas...zastaviť tento nezmysel".

Republikánski lídri v Kongrese odmietajú zdvihnúť minimálny vek na kúpu niektorých typov zbraní z 18 na 21 rokov, ale Trump podľa vlastných slov bude o tom vážne premýšľať aj napriek odporu zo strany NRA, ktorá ho ako kandidáta na prezidenta podporovala.

"Niektorí z vás sú vydesení z NRA. Nemôžete byť vydesení," povedal zákonodarcom podľa spravodajskej stanice BBC.

video //www.youtube.com/embed/A5P82aSZX4k

Strelné zbrane len od 21 rokov

Jeden z najväčších amerických predajcov športových potrieb Dick's Sporting Goods v stredu uviedol, že bez ohľadu na príslušné zákony skončí s predajom útočných pušiek a veľkokapacitných zásobníkov a tiež s predajom zbraní osobám mladším ako 21 rokov.

Neskôr v priebehu dňa oznámila aj americká obchodná sieť Walmart, že už nebude predávať strelné zbrane a muníciu ľuďom pod 21 rokov.