Bývalý britský premiér Major kritizoval Mayovú za nekompromisný brexit

Podľa Majora by Mayová mala zanechať boj za ultrabrexit a zachovať silnejšie obchodné väzby s EÚ.

28. feb 2018 o 19:56 SITA

LONDÝN. Britská premiérka Theresa Mayová stráca už aj posledných spojencov na domácej pôde.

Jej nekompromisný boj za čo najjednoznačnejšie pretrhnutie všetkých väzieb s Európskou úniou v stredu skritizoval aj jej konzervatívny predchodca John Major, ktorý bol premiérom Veľkej Británie v rokoch 1992 až 1997.

Podľa Majora by Mayová mala zanechať boj za to, čo nazval "ultrabrexit" a podvoliť sa názorom, podľa ktorých by krajina mala aj po vystúpení z únie zostať súčasťou zóny voľného obchodu, alebo aspoň súčasťou colnej únie so zvyšnými 27 členskými krajinami EÚ.

Mayová argumentuje, že Veľká Británia musí opustiť aj colnú úniu preto, aby mala voľné ruky na rokovania o nových obchodných dohodách so zahraničnými partnermi. Podľa Majora to však je slabý argument.

"Riskovať stratu obchodných výhod na obrovskom trhu pred našimi dverami, to sa rovná ekonomickému zraňovaniu britských občanov," vyhlásil britský expremiér.

Európska únia v stredu zverejnila svoj vlastný návrh, ako by mal presne vyzerať odchod Veľkej Británie z Európskej únie. Na 120-tich stranách únia popisuje doterajšie rokovania medzi Bruselom a Londýnom a špecifikuje aj oblasti, v ktorých zatiaľ nedošlo k dohode.

Ako v stredu v Bruseli vysvetlil európsky vyjednávač pre brexit Michel Barnier, postoj Londýna v mnohých otázkach zostáva stále nejasný a nejednoznačný, a to je práve dôvod, prečo únia predstavila vlastný plán.

Mayová na návrh únie zareagovala s hnevom, pričom najviac ju nahneval návrh EÚ, aby Severné Írsko, napriek tomu, že patrí do Británie, ktorá úniu opúšťa, bolo aj naďalej súčasťou voľného trhu a colnej únie so zostávajúcimi 27 štátmi EÚ.

Podľa európskeho vyjednávacieho tímu je práve toto zatiaľ jediná možnosť, ako zabezpečiť, aby nemusela vyrásť pevná hranica medzi Severným Írskom a Írskom.

Maová dokonca vyhlásila, že návrh EÚ "podrýva ústavnú integritu Veľkej Británie" a ako taký je pre Londýn absolútne neakceptovateľný. "Žiadny britský premiér by s niečím takým nemohol súhlasiť," vyhlásila Mayová.



Návrh by podľa nej síce možno zabezpečil, že nevyrastie pevná hranica medzi Írskom a Severným Írskom, ale fakticky by zaviedol pomyselnú hranicu medzi Severným Írskom a zvyškom Veľkej Británie.

Barnier Mayovej kritiku odmietol a vyhlásil, že návrh EÚ "neobsahuje žiadne prekvapenia pre našich britských priateľov". Európsky vyjednávač pripomenul, že čas na dosiahnutie dohody sa rýchlo kráti, a Londýn sa stále k mnohým otázkam odmieta vyjadriť.

"Ak chceme v týchto rokovaniach uspieť, musíme si pohnúť. Za 13 mesiacov už Veľká Británia nebude členom EÚ. To je to, čo táto krajina chcela," vyhlásil Barnier.