Mayová odmietla únijný návrh dohody o brexite

Dôvodom je ohrozenie ústavnej integrity Spojeného kráľovstva v otázke hraníc Severného Írska.

28. feb 2018 o 14:49 TASR

LONDÝN. Británia nemôže súhlasiť s návrhom dohody o brexite, ktorý v stredu zverejnila Európska komisia. Dôvodom je ohrozenie "ústavnej integrity" Spojeného kráľovstva v otázke hraníc Severného Írska, uviedla britská premiérka Theresa Mayová.

Text EK obsahuje návrhy, ktoré by znamenali faktické zotrvanie Severného Írska na únijnom jednotnom trhu a v colnej únii s EÚ, aby sa zaistilo, že jeho hranica s Írskom sa nevráti k "tvrdej" podobe zahŕňajúcej aj kontroly a fyzickú infraštruktúru.

Takýto "záložný" plán by podľa komisie vstúpil do platnosti len v prípade, ak by sa nenašlo iné riešenie otázky zmienenej hranice, približuje agentúra AP.

Mayová reagovala, že by to narušilo jednotný trh jej krajiny, keďže by vznikla určitá forma hranice medzi Severným Írskom a zvyškom Spojeného kráľovstva.

"Žiaden premiér Spojeného kráľovstva by s tým nikdy nemohol súhlasiť," zdôraznila. Dodala však, že Británia bude rokovať s Úniou o jej návrhoch a je naďalej "absolútne zaviazaná" vyhnúť sa tvrdej hranici na írskom ostrove.

Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier pri predstavení návrhu povedal, že zámerom nie je "provokovať" Britániu. Londýn vyzval, aby predložil alternatívy. Zverejnený text dohody o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom podľa neho nie je "žiadnym prekvapením", len súhrnom doterajších rozhovorov do právneho textu.