Prímerie v sýrskej Ghúte narúšajú mínometné útoky

Podľa Ruska a sýrskeho režimu prvé päťhodinové prímerie v utorok zmarili protivládni povstalci.

28. feb 2018 o 11:25 TASR

MOSKVA. Druhý deň humanitárneho prímeria na damaskom predmestí Východná Ghúta, ktoré by malo platiť každý deň päť hodín, poznamenala v stredu mínometná paľba z pozícií protivládnych povstalcov. Informovala o tom agentúra Interfax s odvolaním sa na sýrske zdroje.

Podľa nich po 09.00 h miestneho času (08.00 h SEČ), keď sa mala opäť začať humanitárna prestávka v bojoch, povstalci pokračovali v paľbe z mínometov a ručných strelných zbraní, ktorými útočili na pozície vládnej armády v oblasti humanitárneho koridoru v obci Muchajjam al-Wafídín.

Ruská agentúra dodala, že sýrske úrady v spolupráci s ruským Centrom na zmierenie znepriatelených strán v Sýrii v tejto obci vytvorili podmienky na prijatie civilistov, ktorí by mali byť evakuovaní cez spomínaný humanitárny koridor - jediný, ktorý spája Damask s Východnou Ghútou.

Podľa Ruska ho zmarili protivládni povstalci

Prímerie nariadil ruský prezident Vladimir Putin a začalo platiť v utorok. Bude sa opakovať každý deň od 08.00 do 13.00 h SEČ.

Prvé päťhodinové prímerie v utorok zmarili protivládni povstalci, keď pokračovali v bojových operáciách, uviedlo Rusko i Sýria. Sýrski aktivisti však informovali, že prímerie narušili aj vládne sily.

Podľa spravodajského portálu France24 si utorkové ostreľovanie vo Východnej Ghúte vyžiadalo životy najmenej dvoch civilistov. Znemožnilo tiež humanitárnym organizáciám, aby do enklávy dopravili humanitárnu pomoc a odviezli odtiaľ zranených a chorých.

Humanitárne organizácie podľa France24 upozornili, že päť hodín, počas ktorých má byť zastavená paľba, im nestačí na prepravu a distribúciu pomoci pre ľudí uviaznutých v enkláve.

Ich obavy v utorok na rokovaniach v Moskve tlmočil aj francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian, keď na rokovaniach so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom uviedol, že "spustenie päťhodinovej pauzy bolo skutočným krokom vpred a plne to podporujeme... ale je to len prvý krok". Dodal, že "všetci hráči by mali byť schopní využiť túto prvú fázu, aby to posunuli ďalej".

Rýchlo von a rýchlo späť dnu

Obeťou bombardovania Východnej Ghúty vládnymi silami sa v uplynulých dňoch stali stovky ľudí žijúcich v tejto oblasti neďaleko Damasku. Nálety vládnych lietadiel sa zaradili k najničivejším od začiatku občianskej vojny v Sýrii, ktorá vstúpila už do ôsmeho roku svojho trvania.

Bezpečnostná rada OSN na tento vývoj cez víkend reagovala schválením rezolúcie požadujúcej "bezodkladné" 30-dňové humanitárne prímerie v Sýrii. Dokument však nestanovuje začiatok prímeria.

Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktoré monitoruje situáciu v Sýrii počas občianskej vojny, informovalo, že intenzita ostreľovania vo Východnej Ghúte sa po prijatí rezolúcie BR OSN znížila. Dodalo však, že v pondelok zahynulo vo Východnej Ghúte ďalších 21 ľudí.

Agentúra Reuters s odvolaním sa na miestneho záchranára uviedla, že obyvatelia Východnej Ghúty sa snažia využiť relatívny pokoj na to, aby si zaobstarali zásoby.

"Civilisti vybehli zo svojich úkrytov, aby si zaobstarali potraviny a okamžite utekali späť, keď sa objavili bojové lietadlá, ktoré môžu kedykoľvek zaútočiť," dodal záchranár.