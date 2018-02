KĽDR mala poslať do Sýrie súčiastky na výrobu chemických zbraní

KĽDR predala zakázané systémy balistických rakiet aj do Mjanmarska.

28. feb 2018 o 8:55 TASR

NEW YORK. Experti OSN uviedli, že Severná Kórea poslala do Sýrie komponenty využívané v programoch na výrobu balistických rakiet a chemických zbraní, ako aj technických znalcov rakiet, čo je porušením sankcií OSN.

Podľa expertov zároveň KĽDR predala zakázané systémy balistických rakiet do Mjanmarska.

Komisia expertov monitorujúcich sankcie proti Severnej Kórei uviedla, že pri vyšetrovaniach severokórejského predaja zakázaných balistických rakiet, konvenčných zbraní a tovarov s dvojitým využitím zistila vyše 40 predtým nenahlásených dodávok do Sýrie, a to v rokoch 2012-2017.

Tlačová agentúra Associated Press (AP) 2. februára informovala, že podľa spomínaných expertov Severná Kórea ignorovala sankcie OSN uvalené na ropu a plyn, zapájala sa do spolupráce so Sýriou a Mjanmarskom v oblasti zakázaných balistických rakiet a takisto ilegálne vyvážala produkty, ktoré jej vlani za deväť mesiacov vyniesli takmer 200 miliónov dolárov.

Agentúra AP získala podrobnosti z vyše 200-stranovej správy komisie v utorok.