Boje v sýrskej Ghúte pokračujú, bránia humanitárnej pomoci

Oblasť, kde v dôsledku bojov uviazlo asi 400-tisíc ľudí, je hlavným vojenským cieľom armády sýrskeho prezidenta Bašára Asada.

27. feb 2018 o 14:23 TASR

ŽENEVA. Boje na damaskom predmestí Východná Ghúta a ostreľovanie sýrskej metropoly z pozícií protivládnych povstalcov pokračuje. Táto situácia bráni dodávkam humanitárnej pomoci do Východnej Ghúty a evakuácii ranených a chorých z nej.

Podľa agentúry Reuters o tom v utorok v Ženeve informoval hovorca Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Jens Laerke.

Pokračuje aj ostreľovanie Damasku

"Podľa našich informácií boje dnes ráno pokračovali. Pokračuje aj ostreľovanie Damasku z Východnej Ghúty," dodal s odvolaním sa na preverené informačné zdroje, s ktorými OSN spolupracuje už dlhší čas.

Sýrske vojenské zdroje podľa agentúry Reuters popreli, že by jej lietadlá v utorok podnikali nálety v danej oblasti.

Sýrska štátna televízia naopak informovala, že povstalci ostreľovali trasu, po ktorej mali oblasť bojov opustiť evakuovaní zranení a chorí. Moskva a Damask obvinili z útoku na humanitárny koridor povstalcov, ktorí však zodpovednosť za toto ostreľovanie odmietli.

Laerke priznal, že OSN hodnotí situáciu v danej oblasti ako "pomerne ponurú". Uviedol, že hneď, ako to situácia umožní, je OSN pripravená okamžite vyslať do Východnej Ghúty humanitárne konvoje a rýchlo zabezpečiť evakuáciu stoviek ľudí, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje. Dodal však, že momentálne na to podmienky nie sú vytvorené.

Uviazli tam stovky tisíc ľudí

V Británii sídliace Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) medzičasom v utorok informovalo, že vrtuľníky zhodili dve bomby na jednu z lokalít v enkláve Východná Ghúta. SOHR hlásilo aj ďalšie lietadlo, ktoré tiež podniklo nálet počas humanitárneho prímeria.

Agentúre Reuters sa zatiaľ nepodarilo preveriť z nezávislých zdrojov žiadnu z týchto správ.

Východná Ghúta je povstalcami ovládané územie na predmestí Damasku, kde sú menšie obce a farmy. Táto oblasť, kde v dôsledku bojov uviazlo asi 400.000 ľudí, je teraz hlavným vojenským cieľom armády sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ktorého jednotky v posledných mesiacoch za pomoci spojencov z Ruska a Iránu získali kontrolu nad väčšinou bývalých povstaleckých území.

Humanitárne prímerie začalo platiť v utorok o 08.00 h SEČ a má trvať do 13.00 h SEČ, čo sa bude opakovať každý deň. Prvý deň prímeria nasleduje po celonočnej vlne vytrvalých náletov a ostreľovania, vyhlásilo SOHR, podľa ktorého sa neskôr situácia upokojila - až na vypálenie niekoľkých rakiet na mesto Dúma.

Rezolúciu požadujúcu "bezodkladné" 30-dňové humanitárne prímerie v Sýrii prijala Bezpečnostná rada OSN v sobotu.