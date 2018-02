Sicílsky novinár: V Taliansku mafia novinárov nezabíja, umlčí ich súdmi

Talianska mafia dnes rieši podvody a ekonomiku, ťažšie sa proti nej bojuje, hovorí sicílsky novinár a autor kníh o mafii GIACOMO DI GIROLAMO.

27. feb 2018 o 13:16 Lukáš Onderčanin

V roku 2012 ste v rozhovore pre SME povedali, že „nová mafia nevraždí, ale rozkráda štát“. Pred víkendom na Slovensku zabili novinára, ktorý pracoval na téme napojenia ľudí blízkych talianskej mafii 'Ndrangheta na slovenských politikov. Používa podľa vás mafia vraždu ako spôsob umlčiavania novinárov?

„Nie v Taliansku. Môže sa to stať v zahraničí, ako napríklad na Malte alebo u vás na Slovensku, no v Taliansku mafia vie, že zabitie novinára nič dobré neprinesie.

Z mnohých dôvodov – reakcia polície, politikov, zamerajú sa na ňu novinári. V Taliansku mafia radšej novinárov umlčí niekoľkými súdnymi procesmi a kompenzáciami za poškodenie. Zabíja len veľmi násilná, archaická mafia.“

O sicílskej mafii píšete dlhodobo. Ako vaša práca vyzerá?

„Napísal som viacero kníh o starej aj novej mafii a o ich novom sicílskom šéfovi Matteovi Messinovi Denarovi. Je to veľmi ťažké, no je to moja práca. Najväčším rizikom je izolácia – na západe Sicílie sa totiž téme nevenuje žiaden iný novinár.

Ak chcete o tom písať, musíte byť veľmi trpezlivý, diskrétny a najdôležitejšie je mať schopnosť rozlíšiť pôsobenie mafie vo všetkých aspektoch verejného života.“

Stretávate sa s vyhrážkami? Neobávate sa pre svoje články o svoj život?

„Vyhrážky sú bežné, to áno. No nebojím sa o svoj život. Bojím sa však o svoju prácu, pretože pre mafiu je jednoduchšie novinára vyradiť, označiť ho za šialeného, zatlačiť na editorov, aby ho vyhodili, alebo ho zahltiť žalobami.“

Je možné písať o mafii objektívne, keď sú novinári stále ohrození?

„Nie, ale nie je to o vyhrážkach. Veľkým problémom v Taliansku je to, koľko novinári za svoju prácu zarábajú.

Verejne som odsúdil to, že najväčšie noviny, pre ktoré som písal, platia mne či mladým novinárom 100, 80 či len 20 euro za reportáž. Mafia nemusí zabíjať žurnalistov, pretože nás vyhladujú.“

Mafia sa postupne mení. Ako vyzerá v Taliansku dnes?

„Je iná. Militantná časť mafie je dnes veľmi slabá, no nová mafia je veľmi silná a je ťažké proti nej bojovať. Nemá pevné teritórium a väčšinou ide o takzvané biele goliere. Táto mafia dnes presne vie, čo je zločin a čo nie.“

Stala sa mafia viac medzinárodnou, alebo to tak bolo odjakživa? Počúvame o drogovom biznise talianskej mafie v Nemecku aj o prepieraní eurofondov na Slovensku. Pomáha im otvorený trh?

„Mafia je globálna, pretože biznis je globálny. Skutočným problémom Európskej únie je to, že sa tomu v každej krajine orgány venujú s inou dôležitosťou.

V Taliansku máme najmodernejšie a efektívne zákony proti mafii, no už to tak nie je v Británii či v Nemecku. Sú tu mnohé krajiny, kde mafiáni podľa zákona ani nie sú kriminálnici. A tiež sú tu malé krajiny ako San Maríno, Malta či Vatikán, kde sa ľahko prepierajú peniaze.“

Ako sa na mafiu pozerá talianska spoločnosť? Považujú ich vôbec ľudia za kriminálnikov?

„Stará mafia je dnes slabá. Po bombových útokoch v rokoch 1992 až 1993 sa verejnosť ohradila proti mafii. O novej mafii sa však veľmi nehovorí a ľudia o nich nevedia. Ja osobne som napríklad riešil podvody na eurofondoch.“

Cez víkend sú v Taliansku voľby. Môže dnes mafia ovplyvniť voľby či kandidátov?

„Tradičná mafia už na to nemá vplyv. Ani nová mafia nemusí kontrolovať voľby, pretože vie, že žiadna ich strana nemôže voľby vyhrať. No súčasne je to skvelé východisko pre to, aby ovplyvnili skorumpovaných politikov.“