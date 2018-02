Kondolencia z Pražského hradu? Bez komentára, neotravujte

Stačilo len strohé vyjadrenie sústrasti. Bez komentára, zaznelo z Pražského hradu po vražde slovenského novinára.

27. feb 2018 o 10:35 Jindřich Šídlo

Aby sme si rozumeli. Nikto príčetný asi nechce povedať, že za smrť nášho slovenského kolegu Jána Kuciaka akokoľvek zodpovedá český prezident Miloš Zeman. Za svoje slová však každý zodpovedá sám.

A keď ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi (!) v komunistickej Číne (!!) verejne poviete, že je novinárov príliš a že by sa "mali likvidovať", nemôžete sa veľmi čudovať, že si na to kde-kto spomenie.

Zvlášť, keď sa ešte k tomu nechávate s úsmevom fotiť s maketou samopalu s nápisom "na novinárov", ktorú vám venujú niektorí nie príliš bystrí zastupitelia plzenského kraja.

Bonmoty bez múdrosti

Toto všetko, samozrejme, majú byť tie "bonmoty", ako to vysvetľuje prezident a jeho ľudia. Pôvodne slov bonmot označovalo krátke vtipné porekadlo obsahujúce istú dávku múdrosti. Áno, ak máte dojem, že čokoľvek z toho v slovách o "likvidácii novinárov" chýba, máte pravdu.

Stále si však hovoríte, že to sú proste vrtochy starého a čím ďalej zatrpknutejšieho muža a že ste s tým dokázali žiť celých 25 rokov, pretože to stačí ignorovať a tešiť sa, až to definitívne skončí.

Na vraždu Jána Kuciaka reagovala v pondelok s nehraným zdesením celá česká politická scéna. A všetkým bolo možné ich pohntie veriť: od premiéra Andreja Babiša po Miroslava Kalouska. Lenže potom kohosi z kolegov napadlo vytočiť číslo hradného hovorcu Jiřího Ovčáčka.

Stačilo tak málo, len povedať, že prezident je veľmi smutný a vyjadruje hlbokú sústrasť rodinám obetí a celému Slovensku. Bola by to možno fráza, ale k práci štátnikov patrí aj schopnosť predniesť v pravú chvíľu tie správne slová. Navyše, v takej chvíli to nedá príliš námahy.

Kondolovať vie

Mimochodom, prezident Zeman skutočne citlivo kondolovať vie - keď v roku 2016 zahynul pri leteckej katastrofe spevácky súbor Alexandrovci, letela kondolencia z Prahy do Moskvy len chvíľu po tom, čo sme sa tú správu dozvedeli.

No hovorca Ovčáček zareagoval v pondelok tak, ako čakáte, len si to veľmi neprajete: Nemáme žiadny komentár. Žiadny komentár. Neotravujte.

Popoludní potom pubertálny hovorca, na ktorom môžete svojim deťom vysvetľovať, prečo sa nemajú posmievať pomalším spolužiakom pri telocviku, spustil nevídané tantrum na svojom twitterovom účte, kde obvinil celý svet zo sprisahania proti českému prezidentovi a snahe poškodiť ho.

Ako hovorí jeden môj vážený kolega, raz na to budeme spomínať ako na Chalúpku strýčka Toma. Raz to skončí.

Zatiaľ sa môžeme chystať na inaugurácii prezidenta pre druhé funkčné obdobie, ktoré začne budúci týždeň vo štvrtok.

Autor je komentátorom webu Seznam.cz.