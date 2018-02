Michelle Obamová vydá svoj životopis. Očakávajú bestseller

26. feb 2018 o 9:34 TASR

NEW YORK. Bývalá prvá dáma USA Michelle Obamová vydá v novembri svoje pamäti. Ako v nedeľu oznámila na sociálnej sieti Twitter, pripravovaná kniha bude mať názov Becoming. Svoju autobiografiu označila Obamová za "hlboko osobnú skúsenosť", informuje agentúra AP.

Bývalá prvá dáma a jej manžel, americký exprezident Barack Obama, začiatkom minulého roka podpísali spoločnú dohodu s vydavateľstvom Penguin Random House na dve samostatné knihy. Podľa denníka Financial Times sa Obamovci s vydavateľstvom dohodli na 60 miliónoch dolárov, čo je rekord pre prezidentské memoáre.

Pamäti bývalých prvých dám sa zvyčajne predávajú dobre a kniha Michelle Obamovej je veľmi očakávaná. Michelle je totiž obľúbená na celom svete a svoj súkromný život dosiaľ podrobne nepopísala. Jej jedinou knižnou publikáciou je American Grown z roku 2012, ktorá sa zaoberá záhradkárstvom.

Barack Obama napísal už dva knižné bestsellery - autobiografiu Dreams from My Father (1995) a politické úvahy The Audacity of Hope (2006).

Knihu prvej dámy vydá 13. novembra v Spojených štátoch a v Kanade dcérska spoločnosť vydavateľstva Penguin Random House, Crown Publishing Group. Knihu následne preložia do 24 jazykov, spresňuje agentúra DPA.

Obamovej čas strávený v Bielom dome sa niesol v znamení obhajoby záujmov dievčat a žien, ako aj propagácie zdravého životného štýlu, čo z nej spravilo "jednu z najikonickejších a najpodmanivejších žien svojej doby," uviedol Obamovej bývalý úrad.

Avizovaná publikácia bude mapovať Obamovej mladosť na predmestí Chicaga, jej život ako vedúcej pracovníčky snažiacej sa skĺbiť prácu a rodinný život, a napokon jej pobyt v Bielom dome po boku svojho manžela, ktorý previedol krajinu "cez jedno z najnáročnejších období", tvrdí bývalý úrad prvej dámy USA.