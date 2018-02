Češke, ktorá prevážala heroín, predĺžil Pakistan väzbu

Tereza podľa informácií pakistanských médií s políciou spolupracuje.

25. feb 2018 o 6:14 TASR

ISLAMABAD: Pakistanský súd znovu predĺžil väzbu Češke Tereze, ktorú na letisku v Pakistane zadržali s deviatimi kilogramami heroínu. Vyšetrovanie stále pokračuje, ďalšie súdne konanie je naplánované na začiatok marca. Informoval o tom český portál TN.cz

Na sobotňajšom pojednávaní bol prítomný aj český honorárny konzul, podľa ktorého je Tereza v relatívne dobrom psychickom stave, píše TN.cz s odvolaním sa na české ministerstvo zahraničných vecí.

Podľa ministerstva, ktoré prípad podrobne sleduje, policajné vyšetrovanie ešte stále nekončí, a tak nemôže súd začať vec prejednávať. Češke preto predĺžil pobyt vo väzbe do začiatku marca.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Tereza je vo väzbe od 10. januára, kedy ju colníci zadržali na letisku v pakistanskom Láhaure. V dvojitom dne kufra údajne ukrývala deväť kíl heroínu. Tereza prešla cez dve kontroly a chystala sa nasadnúť do lietadla do Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch, odkiaľ mala pokračovať do Írska.

Terezin právnik Čaudhrí Džavád sa obáva, že vyšetrovanie skončí až v závere tohto roka. Mladá Češka si tak na začiatok prerokúvaní svojho prípadu a tiež na rozsudok ešte počká. Za pašovanie drog hrozia v Pakistane vysoké tresty, výnimkou nie je ani trest smrti.

Česká diplomacia upokojuje, že trest smrti sa voči cudzincom neuplatňuje. Potvrdzuje však to, že dostať Terezu z pakistanského väzenia bude veľmi ťažké, pretože Česko nemá s Pakistanom vyrokovanú žiadnu dvojstrannú zmluvu o vydávaní odsúdených na výkon trestu.

Tereza podľa informácií pakistanských médií s políciou spolupracuje, mala upozorniť už na niekoľko komplicov.