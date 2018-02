Hlasovanie o prímerí v Sýrii sa odkladá, Rusko v konflikte žiada len humanitárnu pauzu

24. feb 2018 o 12:43 SITA

NEW YORK. V Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (BR OSN) museli v piatok odložiť hlasovanie o vyhlásení prímeria v Sýrii. S textom rezolúcie, ktorá predpokladá, že prímerie vstúpi do platnosti do 72 hodín po jej prijatí, malo problém Rusko.

Ruský veľvyslanec v OSN Vasilij Nebenzia označil návrh 30-dňového prímeria za "nerealistický" a namiesto neho navrhol 30-dňové obdobie, ktoré by nebolo prímerím, ale nazývalo by sa "humanitárna pauza".

BR OSN by podľa Nebenziu navyše mali vyzvať bojujúce strany v Sýrii, aby ukončili boje nie okamžite, ale "najskôr, ako je to možné".

Ruský postoj nie je prekvapením, Rusko je totiž jednou zo strán konfliktu v Sýrii, kde bojuje po boku sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada.

Jeho vojská v novej ofenzíve, ktorá sa začala minulú nedeľu, podľa posledných údajov britskej mimovládnej organizácie Sýrske observatórium pre ľudské práva zabili už 462 obyvateľov východných predmestí sýrskej metropoly Damask.

Pozorovatelia navyše predpokladajú, že po masívnom bombardovaní oblastí, ktoré doteraz ovládala protiasadovská opozícia, bude nasledovať aj pozemný útok.

Postoj Ruska sa zatiaľ nepodarilo zmeniť ani nemeckej kancelárke Angele Merkelovej a francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, ktorí v piatok podľa agentúry AP napísali spoločný list ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a žiadali ho v ňom, aby Moskva prijatie rezolúcie o prímerí v BR umožnila.

BR OSN sa k tejto otázke opätovne stretáva v sobotu napoludnie, teda o 18:00 SEČ.