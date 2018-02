Zahynuli ako žoldnieri? Ruskí vojaci v Sýrii vraj nie sú vojaci

Americké nálety zabili v Sýrii minimálne piatich Rusov, mohli ich však byť aj stovky.

23. feb 2018 o 17:22 Pavol Štrba

MOSKVA, BRATISLAVA. Nadežda Kosotorová sa so svojím exmanželom, bývalým ruským snajperom, rozviedla už dávnejšie, napriek tomu si boli stále blízki. Aj preto keď jej pred časom oznámil, že ide bojovať do Sýrie, nebola nadšená.

Prečítajte si tiež: Američania zabili v Sýrii aj Rusov, no Kremeľ sa k nim nehlási

„Odišiel tam, lebo bol vlastenec. Veril, že ak nezastavíme Islamský štát v Sýrii, prídu sem k nám do Ruska,“ povedala Kosotorová v rozhovore pre britský Guardian.

Igor Kosotor sa z misie nikdy nevrátil. Zahynul začiatkom februára počas náletu Američanov, ktorí v Sýrii bojujú proti provládnym jednotkám lojálnym prezidentovi Bašarovi Asadovi.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Práve po boku nich bojuje aj množstvo Rusov.

Mohlo ich zahynúť oveľa viac

Koľko ich tam presne je, stále nevieme. Nevieme dokonca ani to, kto ich tam vyslal, kto ich platí a čo presne je ich cieľom. Stále to netuší ani Nadežda Kosotorová. „Toto je politická hra, ktorej nerozumiem,“ tvrdí.

“ Toto je politická hra, ktorej nerozumiem. „ Nadežda Kosotorová, bývalá manželka zabitého ruského žoldniera

O tom, že Rusi sú v Sýrii vojensky prítomní sa vie už dlhšie. Až doteraz však chýbali dôkazy, že Rusi tam vysielajú vojakov aj do priamych ostrých bojov. Moskva to oficiálne, aj keď nepriamo, priznala až minulý týždeň. Potvrdila, že americké nálety zabili piatich Rusov.

V skutočnosti ich však mohlo byť oveľa viac. Hovorí sa dokonca o niekoľkých stovkách obetí. Ak by to bola pravda, išlo by o najväčší počet ruských vojakov zabitých Američanmi od konca druhej svetovej vojny.