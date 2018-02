Slušný prezident by si pripomenul obete komunistov. Zeman ich potlačí do vlády

Prvýkrát od revolúcie príde na snem komunistov prehovoriť český prezident.

23. feb 2018 o 16:42 Matúš Krčmárik

PRAHA, BRATISLAVA. Poprava Milady Horákovej a 247 mužov, 4495 ľudí, ktorí zomreli vo väzeniach, viac ako 200-tisíc politických väzňov, 280 ľudí zabitých pri pokuse o prekročenie hranice. „A strane, ktorá ma toto na svedomí, ide prezident Českej republiky na snem,“ zakončila svoj status podpredsedníčka českej strany TOP 09 Markéta Pekarová-Adamová.

Keď v apríli budú českí komunisti rozhodovať o novom predsedovi, bude to pre nich v niečom historická chvíľa. Napríklad sa spamätávajú z historického neúspechu, keďže v októbrových voľbách získali len 7,8 percenta, čo je ich najhorší výsledok od vzniku v roku 1921.

A prvýkrát od revolúcie na sneme bude rečniť úradujúci český prezident. Naposledy to bol v 80. rokoch Gustáv Husák, no to bola ešte „jeho“ komunistická strana. Miloš Zeman bol vtedy prognostik pohybujúci sa na hrane disentu a tolerovaných postov. Teraz je Zeman prezidentom a svojím prejavom na sneme zlegitimizuje stranu.

Prečo práve na výročie?

Samotné vystúpenie až tak neprekvapuje, Zeman už rečnil aj na sneme krajne pravicovej SPD Tomia Okamuru a komunistov neustále odporúča sociálnej demokracii ako partnera do vlády spolu s ANO. Potvrdenie však prichádza v čase, keď si Česko aj Slovensko pripomínajú 70. výročie nástupu komunistickej diktatúry.