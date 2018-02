Vo Švédsku sa blížia voľby, čas prichystať sa na ruské zásahy

Rusku nevyhovuje, že Švédsko smeruje do NATO. Aj preto skúša zasahovať do diania v krajine.

22. feb 2018 o 20:30 Washington Post, Michael Birnbaum

ŠTOKHOLM, BRATISLAVA. Stovky zamestnancov volebných komisií už vycvičili, aby spozorovali pokusy o zahraničné ovplyvňovanie a zabránili mu.

Najväčšie médiá v krajine sa spojili, aby bojovali proti falošným správam. Politické strany kontrolujú svoje e-mailové systémy, aby zaplátali bezpečnostné medzery.

A to všetko v snahe vytvoriť švédsky volebný systém schopný ubrániť sa ruským zásahom, aby sa v severskej krajine s desiatimi miliónmi obyvateľov neopakovalo to, čo Spojené štáty zažili pri prezidentských voľbách pred rokom a pol.

Napriek tomu, že parlamentné voľby sa konajú až 9. septembra, predstavitelia tvrdia, že ich preventívne kroky už odradili Kremeľ od pokusov zasahovať.

„Takéto pokusy by boli pre cudzí štát príliš nebezpečné,“ hovorí Mikael Tofvessen, ktorý vedie tím zodpovedný za ochranu volieb pred zásahmi zvonka. „Mohol by čeliť odvetným opatreniam, odhalil by svoje postupy.“

NATO na dosah

Kým v Spojených štátoch sa o ruskom zasahovaní vedie stranícka debata, vo Švédsku tieto kroky podporujú prakticky všetky relevantné strany.

Rusko má vo Švédsku svoje záujmy. Krajina nie je členom NATO, ktoré Kremeľ považuje za svoju strategickú hrozbu. Verejná mienka je však členstvu v aliancii čoraz naklonenejšia, najmä od ruského obsadenia Krymu spred štyroch rokov.