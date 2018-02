Koľko detí musí umrieť? Trump chce vyzbrojiť učiteľov

Niektorí rodičia chcú zbrane na školách, iní kritizovali prezidenta, že na streľbu nereaguje dostatočne.

22. feb 2018 o 10:52 Lukáš Onderčanin

WASHINGTON, BRATISLAVA. Všetci sedeli v kruhu v Bielom dome - na jednej strane americký prezident Donald Trump a okolo neho tí, ktorí majú so streľbou na školách čerstvé skúsenosti.

Keď z prítomných vstal Andrew Pollack, vyzeral nahnevane. "Sme tu, pretože moja dcéra nemá hlas - minulý týždeň ju zavraždili, vzali nám ju, zabilo ju deväť striel. Koľko škôl, koľko detí musí byť zastrelených?" pýtal sa muž z Parklandu na Floride, kde bývalý študent na strednej škole pred týždňom zastrelil sedemnásť ľudí, prevažne ďalších študentov.

"Už po prvej streľbe sme to mali napraviť, som na*ratý. Pretože svoju dcéru už neuvidím," dopovedal Pollack podľa New York Times.

Kúpiť zbraň je jednoduché

Väčšina prítomných podľa denníka podporovala Trumpa, no emócie a hnev na stretnutí v Bielom dome prevažovali. Len v tomto roku sa na amerických školách strieľalo osemnásťkrát, od útoku na škole Sandy Hook v roku 2012 zahynulo pri týchto incidentoch 121 ľudí.

“ Nechápem, prečo je stále možné ísť do obchodu a kúpiť si vojnovú zbraň. „ Samuel Zeif, svedok streľby

Medzi pozvanými sedel aj 18-ročný Samuel Zeif, ktorého správy minulý týždeň obleteli internet. Písal v nich svojim rodičom a bratom, že ho možno už nikdy neuvidia. On aj jeho brat totiž boli v budove školy, keď v nej 19-ročný Nikolas Cruz začal strieľať. On aj jeho brat prežili, zahynul však jeho najlepší priateľ.

"Nechápem, prečo je stále možné ísť do obchodu a kúpiť si vojnovú zbraň. Prečo je tak jednoduché kúpiť si tento typ zbrane? Ako to, že sme to nezastavili po Columbine? Po Sandy Hook?" pýtal sa podľa magazínu Vox.

Viac zbraní na školách

Americký prezident Donald Trump už avizoval čiastočnú zmenu - chcel by obmedziť predaj súčiastky, ktorá zrýchľuje stláčanie spúšte a robí tak z poloautomatickej zbrane de facto automatickú. Na stretnutí s rodinami obetí a študentmi však hovoril o inom riešení - chce, aby zbrane nosili učitelia a zamestnanci školy.

"Ak by sme mali učiteľa, ktorý by bol zbehlý v používaní zbrane, útok mohol veľmi rýchlo zastaviť," povedal Trump podľa CNN.

Školy by podľa neho mali vyzbrojiť 20 percent svojich učiteľov, aby zastavili "maniakov", ktorí sa môžu snažiť o útok. Trump tvrdí, že na školách by tak už neboli takzvané. zóny bez zbraní, ktoré sú podľa neho pozvánkou pre útočníkov, lebo sa nemusia báť protiútoku.

Súhlasia s ním aj niektorí z pozostalých, napríklad Hunter Pollack, ktorého sestra na Floride pri streľbe zahynula. "Ak viete nájsť dvadsať percent možno bývalých policajtov alebo učiteľov, ktorí prejdú tréningom, aby mohli mať na opasku zbraň, bola by to iná situácia," povedal podľa CNN. "Potrebujeme viac bezpečnosti, potrebujeme viac zbraní na kampusoch, potrebujeme lepšie kontroly a musíme sa viac učiť o duševnom zdraví," dodal Pollack.

Dotujú republikánov

Tesne po stretnutí v Bielom dome vysielala CNN aj verejné stretnutie rodín obetí a verejnosti so senátormi, ale aj zástupcami Národného zväzu držiteľov strelných zbraní (NRA). Hovorkyňa zväzu Dana Loeschová povedala, že systém je chybný a k zbraniam sa dostávajú aj tí, ktorí by sa k nim dostávať nemali.

Od publika si často vypočula kritiku aj výkriky ako "Si vrahyňa". NRA počas volebnej kampane v roku 2016 minula približne 54 miliónov dolárov na to, aby podporila výhru republikánov. Práve republikáni sú často zástancovia druhého dodatku americkej ústavy, ktorý zaručuje právo nosiť zbraň.

Jedným z tých, ktorí dostávali peniaze od NRA bol aj floridský senátor Marco Rubio - aj keď priamo získal len 49-tisíc dolárov, na jeho znovuzvolenie prispela NRA sumou viac ako milión dolárov.

"Senátor Rubio, chcel by som vás mať rád. No je tu problém... vaše komentáre tento týždeň a tie od prezidenta boli trápne slabé... Pozrite sa na mňa a povedzte mi, že zbrane sú faktorom pri love na naše deti na školách," povedal Fred Guttenberg, ktorého dcéra Jaime masaker na škole neprežila. Požadoval od Rubia priznanie, že poloautomatické zbrane sú problémom.

Senátor povedal, že problémy sa nedajú vyriešiť len zákonmi o zbraniach.