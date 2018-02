New York zažíva tropickú zimu. Padol nový rekord

V stredu sa v mesdte ortuť teplomera vyšplhala až na 24 stupňov Celzia.

22. feb 2018 o 10:46 SITA

New York, USA(Zdroj: https://pixabay.com/sk/users/wiggijo-3628174/)

NEW YORK. V New Yorku namerali uprostred zimy letné teploty. V stredu popoludní sa tam ortuť teplomera vyšplhala až na 24 stupňov Celzia, informovali americkí meteorológovia. Podľa ich údajov je to nový teplotný rekord. Doterajší najteplejší 21. február zaznamenali v roku 1930, keď namerali 20 stupňov Celzia.

Stredajší rekord padol v newyorskom Central Parku a bol tiež najvyšší za celý mesiac február. Doterajšia najvyššia februárová teplota dosiahla 23,88 stupňa Celzia, pričom ju namerali v rokoch 1930 a 1985.

Nadpriemerne vysoké teploty však nemali dlhé trvanie. Už vo štvrtok ukazoval teplomer v New Yorku iba 7,2 stupňa Celzia.