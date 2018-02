Izrael pomohol zmariť teroristický útok na lietadlo v Austrálii

Austrálčanov libanonského pôvodu zadržali v Sydney.

22. feb 2018 o 8:34 SITA

JERUZALEM. Izrael pomohol zmariť teroristický útok na lietadlo v Austrálii. Potvrdili to obe krajiny.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredajšom prejave ocenil izraelské tajné služby za to, že dokázali odvrátiť "nepredstaviteľnú masakru".



V júli minulého roka austrálska polícia zatkla dvoch bratov, ktorí plánovali vyhodiť do vzduchu lietadlo spoločnosti Etihad Airways smerujúce zo Sydney do Abú Zabí.

Austrálčanov libanonského pôvodu zadržali v Sydney a obvinili z "prípravy alebo plánovania teroristického útoku". Úrady uviedli, že boli napojení na extrémistickú organizáciu Islamský štát.